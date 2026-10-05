MLB: Freddy Peralta y su reto titánico ante Yankees en playoffs

Freddy Peralta es el abridor del Juego 2 de Serie Divisional para Rays de Tampa Bay. Un pelotero que ha tenido altibajos a lo largo del 2026, pero tendrá la tarea de dominar la ofensiva de Yankees de Nueva York. Eso sí, al ver sus números tiene todo en contra para este duelo en MLB.

Peralta a lo largo de su carrera ha disputado un total de 9 juegos de postemporada. Sus equipos en ese tramo tienen marca de 1 victoria y 8 derrotas, pero además él lleva 1-3 en esos juegos. Por si fuera poco registra: 4.32 ERA en 33.1 entradas de labor de 16 carreras limpias.

Son muy malos números para enfrentar a unos Yankees de Nueva York que vienen dolidos por la derrota del Juego 1. Además de eso, Freddy contra la ofensiva de NY no tiene buenos números. Todo indica que el dominicano debe mostrar su mejor versión para vencer a sus fantasmas.

Números de Freddy Peralta en postemporada:

- 9 juegos, 6 aperturas, 1-3, 4.32 ERA, 33.1 entradas, 21 hits, 16 carreras limpias, 7 jonrones, 13 boletos, 41 ponches, 1.02 WHIP.

Freddy Peralta: ¿Cómo le va contra Yankees de Nueva York en su carrera?

A Freddy Peralta no le va bien contra la ofensiva de Yankees de Nueva York. Eso sí, no se han enfrentado en muchas ocasiones, pero cuando se vieron las caras, el dominicano salió apaleado. En esa línea, su apertura con Rays de Tampa Bay del Juego 2 de Serie Divisional será complicada.

Peralta de por vida contra Yankees registra:

- 2 juegos, 2 aperturas, 0-1, 4.50 ERA, 10.0 entradas, 6 hits, 5 carreras limpias, 3 jonrones, 7 boletos, 12 ponches, 1.30 WHIP

No se han enfrentado en muchas ocasiones, está claro, pero en todas sufrió y le pegaron fuerte a la pelota. Este duelo en Serie Divisional debe ser una muestra de talento impresionante para superara a una ofensiva que se le complica.

Números de Freddy Peralta contra la ofensiva de Yankees

Freddy Peralta no domina a la ofensiva de Yankees de Nueva York, pero tampoco le hacen un daño descomunal. Sin embargo, los bateadores más calientes actualmente del equipo del Bronx, son los que más daño le hacen a nivel histórico.

Peralta vs ofensiva de Yankees: