MLB: Esto dijo Miguel Sanó de su vuelta a Grandes Ligas tras año y medio de ausencia

El pelotero dominicano de los Ángeles Angels, Miguel Sanó, habló de las dificultades que tuvo que pasar para volver a la gran carpa, luego de estar fuera de la acción del mejor beisbol del mundo en el último año y medio.

Sanó pasó rápidamente de ser la posible cara de un equipo de Grandes Ligas a verse fuera del béisbol organizado. El 29 de julio del 2022 fue su último partido con los Mellizos. Sus problemas físicos fueron el principal motivo de la recisión del contrato con el conjunto de las ciudades gemelas.

“De pronto, salí de Grandes Ligas en el 2022. Recuerdo que dije: ‘No, tranquilo, no pasa nada. Yo voy a volver.’”, recuerda Sanó. “A partir de ahí, empecé a trabajar muy duro, hasta que finalmente pude regresar”.

Sanó sabía que debía cambiar varias cosas. Sin embargo, el cañonero supo exactamente qué debía hacer para encontrarse de nuevo en camino a las Mayores. Pero, de nuevo, no fue un camino fácil.

El cañonero llegó a un acuerdo de liga menor con los Angelinos el pasado 1 de febrero, pero hizo el equipo grande luego de empalmar cuatro vuelacercas e impulsar 11 carreras en 23 juegos de pretemporada.

“Fue una preparación fuerte, pero positiva”, expresó Sanó. “Dejé de hacer muchas cosas que me gustaban, incluso dejé de compartir con mi familia. Me puse a entrenar fuerte por dos años. Me alejé de las redes sociales. Sólo me enfoqué en el día a día. Fue un poquito duro, pero a la vez estás viendo resultados”.

Sin embargo, Sanó entiende que si bien el trabajo físico es importante, él tiene las condiciones para brillar en la Gran Carpa. Fue el aspecto mental en lo que más tuvo que trabajar para verse de vuelta en lo más alto del deporte.

“Yo te voy a decir algo, todo viene de la mente”, señaló. “A veces, creemos que las cosas son fáciles. No lo son. A veces nos ponemos negativo, y es en ese momento cuando [no salen las cosas]. Es ahí cuando más positivos debemos ser”.

El dominicano fue convocado al Juego de Estrellas en el 2017 y terminó en el tercer lugar de la votación para Novato del Año de la Liga Americana en el 2015.

Sin embargo, su mejor año fue aquel del 2019, cuando impuso topes personales con 34 jonrones y 79 empujadas, bateando .247/.346/.576 con OPS de .923 y OPS+ de 139. Durante esa campaña, se ubicó en el percentil 100 en tasas de macetazos, de batazos de fuerza y de promedio de velocidad de salida, registrando números élites en Valor de Carreras de Bateo, slugging esperado y porcentaje de ponches.