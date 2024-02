MLB: Clayton Kershaw da sus primeras palabras tras firmar por un año con Los Angeles Dodgers

Clayton Kershaw estará por una temporada más como pitcher de Los Angeles Dodgers, una decisión difícil para él a sus 35 años y sus 16 temporadas en las Grandes Ligas.

Kershaw sufrió una lesión en el último tramo de la temporada y no podrá comenzar a lanzar desde el comienzo, sino llegará a mitad de campaña.

“Realmente, nunca había tomado una decisión importante en mi vida", dijo Kershaw. "Fui seleccionado por los Dodgers, me casé con la misma chica de la escuela secundaria. Realmente, no tuve muchas decisiones por tomar durante el camino. Esta fue la primera temporada baja en la que tuve que tomar algunas decisiones, y no fue así de fácil, pero ahora me siento muy bien".

El contrato de Clayton Kershaw será por un año y $10 millones de dólares con una opción de un segundo año. Además puede alcanzar los $12 millones de dólares en esta temporada si cumple cierto número de entradas lanzadas, de acuerdo a Fabián Ardaya.

El zurdo de los Dodgers no dio una fecha exacta de cuándo será su regreso, pero si afirmó que será en el verano entre los meses de julio y agosto.

Kershaw tuvo marca de 13-5 con efectividad de 2.46 y 137 ponches en 24 apariciones en 2023.

Algo que destacó el lanzador zurdo es no tener que preparase desde el primer día, sino que irá poco a poco para lanzar en los últimos meses de la temporada.

"La libertad de no intentar prepararme para una temporada completa es algo agradable", dijo Kershaw. "Será simplemente un sprint cuando regrese. Hay un poco de consuelo en eso, honestamente. No tienes que estar listo el 1 de abril. Puedes estar listo cuando sea que sea en el verano, estar listo e ir a lanzar".