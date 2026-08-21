MLB: Cascabeles transfieren a Ketel Marte a lista de lesionados de 10 días

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Los Cascabeles Arizona han oficializado el traslado del segunda base Ketel Marte de la lista restringida a la lista de lesionados de 10 días. La decisión fue confirmada por el gerente general Mike Hazen, quien señaló que el pelotero regresará a la acción una vez que complete su proceso de recuperación. Según reportes locales, Marte presenta inflamación en el isquiotibial superior y en la articulación medial de la rodilla izquierda.

El movimiento pone fin a días de incertidumbre en la organización. El jugador fue colocado en la lista restringida tras no reportarse en Fenway Park para el primer juego de la serie contra los Medias Rojas de Boston. En un inicio, el equipo atribuyó la ausencia a un asunto personal, antes de informar que el dominicano viajaría a Phoenix para someterse a estudios médicos en la rodilla, molestia que ya le había impedido jugar previamente en Atlanta.

Detalles del diagnóstico y la postura de la agencia

Charisse Dash, agente del jugador en The Movement Baseball, emitió un comunicado en el que explicó que Marte gestionaba un tema personal de manera paralela a sus evaluaciones médicas. En el texto, la representante destacó que el intermedista valora el respaldo recibido por parte de la afición, sus compañeros, la directiva y el mánager Torey Lovullo, al tiempo que mantiene el optimismo sobre su retorno al terreno de juego.

Por su parte, Mike Hazen abordó la situación en una entrevista radial, donde confirmó la realización de una reunión presencial en las instalaciones del equipo en Arizona. En el encuentro participaron el propio Hazen, Lovullo, Marte y su agente. El directivo enfatizó el compromiso de la franquicia para apoyar al pelotero y defender la gestión del mánager en el manejo del grupo.

Reunión interna y declaraciones de la directiva

El presidente y director ejecutivo de los desérticos, Derrick Hall, también se pronunció sobre lo sucedido. Hall expresó inicialmente su molestia por la ausencia del jugador y la falta de comunicación previa sobre sus molestias físicas, indicando que la institución esperaba explicaciones sobre el procedimiento seguido. Sin embargo, aclaró que la relación entre ambas partes es reparable dada la importancia del infielder en la alineación.

Posteriormente a las declaraciones públicas, las partes sostuvieron la conversación privada pautada en Phoenix. Tras el encuentro, Hazen calificó el diálogo como productivo, sin ofrecer mayores detalles sobre los acuerdos internos alcanzados. Con el diagnóstico médico definido y el paso a la lista de lesionados ratificado, el equipo enfoca sus esfuerzos en la rehabilitación física del jugador para concretar su reincorporación al roster activo.