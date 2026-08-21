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MLB: Piratas colocan a “The Password” en la lista de lesionados

Jhostynxon García sufre molestias en Triple A

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Meridiano

Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 09:15 pm
MLB: Piratas colocan a “The Password” en la lista de lesionados
Foto: Cortesía
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El jardinero venezolano Jhostynxon García ha sido colocado en la lista de lesionados de siete días debido a un problema físico no revelado, según informó Colin Beazley del Pittsburgh Post-Gazette. La noticia llega en un momento de constante movimiento para el prospecto de los Piratas de Pittsburgh, quien recientemente había experimentado sus primeros roces con el primer equipo en las Grandes Ligas.

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El trayecto reciente con los Piratas de Pittsburgh

García, de 23 años, había permanecido en la nómina del equipo principal de los Piratas desde el pasado 29 de julio hasta el 14 de agosto, día en que la gerencia tomó la decisión de enviarlo de regreso a la sucursal Triple A, los Indios de Indianápolis. Su pasaje por la Gran Carpa formó parte del plan de desarrollo y evaluación de talentos del conjunto bucanero durante la segunda mitad de la campaña.

Rendimiento ofensivo tras su regreso a la filial Triple A

A pesar de la degradación a las ligas menores, el guardabosques respondió de manera inmediata con el bate. En los tres partidos disputados con Indianápolis tras su opción a las menores, García registró tres imparables y una carrera impulsada en un total de 11 apariciones en el plato.

La incertidumbre sobre la gravedad de la lesión

Hasta el momento, la organización de Pittsburgh no ha ofrecido detalles específicos sobre la naturaleza de la dolencia ni sobre el tiempo estimado de recuperación. El ingreso a la lista de lesionados de siete días permite al equipo liberar espacio en el roster activo de la filial mientras evalúa el estado físico del jugador, a la espera de un informe médico oficial que determine los pasos a seguir en su rehabilitación.

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