LVBP: Águilas del Zulia habría asegurado un importado con experiencia en MLB

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Los diferentes equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) comienzan a definir los nombres restantes para armar el mejor equipo posible de cara a la venidera temporada y otra de las novenas que tendría confirmado a su primer pelotero importado es la de las Águilas del Zulia.

Los "Aguiluchos" cumplen una década en esta 2026-2027 desde que obtuvieron su último título en la pelota criolla y la misión de la directiva es volver a la cúspide. Por esa razón, hicieron varios movimientos en días continuos hace un par de semanas y ahora, ya tendrían a un foráneo asegurado, según el portal Movimiento Aguilucho.

Águilas del Zulia contarán con un brazo que estuvo en la MLB

De acuerdo a la información compartida, este importado se trata del lanzador dominicano de 27 años con experiencia en Grandes Ligas, José López, un brazo zurdo que se desempeña como relevista.

Aunque su pasantía fue efímera en el mejor béisbol del mundo, López llegará como una figura que será clave en el bullpen rapaz. En la gran carpa lanzó tres episodios, donde toleró una anotación y dejó su efectividad en 4.50.

¿Águilas necesitaba un relevista zurdo?

Si algo les hizo falta durante la campaña anterior a las Águilas fue un relevista zurdo y eso queda ratificado al recordar el draft de adiciones para el Round Robin, donde escogieron al zurdo Christian Suárez y trabajó en 10 desafíos de 16 que se efectuaron en los playoffs.

Hay rumores de que la novena "Aguilucha" planea repetir al derecho Ronaldo Alesandro, uno de sus importados con mejor rendimiento en el torneo anterior.