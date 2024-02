MLB: Campocorto dominicano confiesa lo que sintió al conocer a Derek Jeter (+Video)

La admiración que siente Willy Adames por Derek Jeter es impresionante. En varias ocasiones a lo largo de su carrera, el campocorto quisqueyano ha manifestado lo importante que había sido "Mr. November" como motivo de inspiración para su desarrollo como jugador y, en la temporada 2023, su sexta en la Gran Carpa, finalmente tuvo el honor de conocer en persona a su ídolo de la infancia.

El 09 de septiembre del año pasado, Jeter se presentó en el terreno del Yankee Stadium, antes del partido entre Yankees de Nueva York y Cerveceros de Milwaukee, y ese fue el momento idóneo para que el joven de 28 años saliera rápidamente del dugout visitante para darle un abrazo y entablar una corta conversación con quien lleva sobre sus hombros la distinción de ser uno de los mejores torpederos de la historia de las Grandes Ligas.

Este miércoles, @MLBDominicana publicó a través de la red social X un video donde Adames comentaba lo que sintió en aquel momento, quien lo describió como "increíble".

"Si te digo que recuerdo todo lo que digo, te miento porque estaba tan emocionado que nada más lo estaba mirando a él y me enfoqué nada más en que él estaba ahí y que yo estaba con él", confesó "the Kid". "Escuché par de cosas que él me dijo. De verdad fue demasiado especial".

De igual manera, el exjugador de los Rays de Tampa Bay catalogó ese suceso como parte del "top 3" de su trayectoria como profesional en la Gran Carpa.

"Cómo tú te vas a sentir si tu ídolo te dice ´me encanta verte jugar´. Eso para mí es un sueño, hasta se me olvidaron palabras porque en el momento yo estaba demasiado nervioso y emocionado", concluyó con una sonrisa en el rostro.