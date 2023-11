MLB: ¡Brutal! Esto dejó de recibir el mexicano Julio Urías en la Agencia Libre 2024

Las Grandes Ligas no son flexibles cuando se trata de problemas extradeportivos y el mexicano Julio Urías lo sabe de primera mano. De hecho, aunque no ha sido oficialmente acusado por violencia doméstica, la liga lo mantiene bajo licencia administrativa y la realidad es que la MLB no lo toma en cuenta al menos para la temporada 2024, algo que debe ser doloroso para el pelotero que dejó de recibir una cantidad importante de dinero en la Agencia Libre 2024.

Julio Urías era agente libre durante esta temporada 2024 y en esa línea dejó de recibir al menos 200 millones de dólares y un contrato de 8 temporadas y eso está claro ya que Aaron Nola de Phillies de Philadelphia recibió un contrato de 172 millones de dólares y 7 años de servicio. El mexicano sería el mejor pagado en la historia, porque es tres años menor y tiene 750 entradas menos de trabajo que Nola, además de ser determinante en las últimas 5 temporadas y haber ganó una Serie Mundial con Los Ángeles Dodgers.

Estos fueron los números de Julio Urías con Los Ángeles Dodgers: 158 juegos, 122 aperturas, 60-25, 3.11 entradas, 4 salvados, 717.0 entradas, 710 ponches, 1.10 WHIP