MLB: Atléticos despiden a su gerente general

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Los Atléticos han confirmado la salida de David Forst como gerente general del equipo, cerrando una etapa de 27 años dentro de la organización. Aunque el comunicado oficial de la franquicia presento el movimiento como un acuerdo mutuo para separar sus caminos, fuentes especializadas de las Grandes Ligas y periodistas como Ken Rosenthal señalan que se trató de un despido. Con este ajuste en la cúpula directiva, la organización iniciara de inmediato la búsqueda de un nuevo jefe de operaciones de beisbol de cara a su estancia en Sacramento.

Un ciclo marcado por la competitividad y las restricciones financieras

David Forst asumió la gerencia general en octubre de 2015, tras haber ingresado a las oficinas centrales del equipo en el año 2000. Durante su gestión como ejecutivo principal, el equipo mantuvo una filosofía de trabajo caracterizada por optimizar recursos limitados en un mercado altamente competitivo.

Entre los momentos más destacados de su gestión figuran las temporadas de 2018 y 2019, años en los que la novena registró campañas consecutivas de 97 victorias. Sin embargo, el techo competitivo del plantel se encontró constantemente en la postemporada, donde la organización no logró superar la Serie de División de la Liga Americana. Posteriormente, las limitaciones salariales impuestas por la directiva obligaron al desmantelamiento del núcleo de jugadores que había alcanzado dichos triunfos.

Dan Feinstein asume el mando interino

Ante la salida de Forst, la directiva nombró al asistente de gerencia general, Dan Feinstein, como gerente general interino. Feinstein tomará las riendas de las operaciones deportivas de forma inmediata mientras la propiedad evalúa candidatos para reestructurar el departamento de beisbol.