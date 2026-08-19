MLB: Así fue el histórico cuadrangular de Okamoto que rompió récord en Toronto

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Kazuma Okamoto ha grabado su nombre con letras doradas en los libros de récords de los Blue Jays de Toronto. El talentoso toletero japonés despachó su cuadrangular número 25 de la campaña, estableciendo una nueva e histórica marca de poder para un jugador novato dentro de la organización canadiense.

El batazo que reescribió la historia

El momento cumbre de la noche llegó durante el desarrollo de la quinta entrada en el primer juego de la serie. Okamoto descifró de manera magistral los envíos del relevista Steven Matz, desapareciendo la esférica por los jardines para regalarle a su equipo una cómoda ventaja transitoria en el marcador.

Este imponente estacazo cobró aún más valor al producirse frente a los Rays de Tampa Bay, los actuales líderes de la Liga Americana. La capacidad del japonés para responder en momentos de alta tensión sigue demostrando que está hecho para brillar en los escenarios más exigentes del béisbol.

Superando a leyendas y compatriotas

Con este soberbio bambinazo, el asiático superó oficialmente la antigua marca de 24 vuelacercas que ostentaba Eric Hinske desde su temporada de Novato del Año en 2002. Atrás también quedó el registro de 23 jonrones impuesto por el receptor J.P. Arencibia en la campaña de 2011.

Este no es el primer gran hito que el joven pelotero consigue durante su año de debut. Previamente en esta misma temporada, Okamoto ya había destrozado la marca de 22 cuadrangulares de su compatriota Shohei Ohtani, convirtiéndose en el novato nacido en Japón con más vuelacercas en la historia.

Un impulso vital para los Blue Jays

La sobresaliente actuación individual de Okamoto sirvió como el catalizador perfecto para una noche redonda en el diamante. Gracias a su ofensiva, la novena de Toronto logró doblegar con autoridad al mejor equipo del joven circuito, enviando un mensaje claro al resto de sus competidores en la liga.

Con este importante triunfo en el inicio de la serie, los Blue Jays ratifican su excelente momento colectivo en esta etapa crucial del calendario. La franquicia canadiense acumula ahora una impresionante racha positiva, sumando 13 victorias en sus últimos 19 compromisos disputados.