LVBP: El prospecto criollo que hizo historia en Las Menores y ahora viene al Magallanes

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El prospecto venezolano Luis Suisbel vive un momento dulce en las granjas de los Marineros de Seattle, combinando un poder histórico con una mentalidad renovada. Tras convertirse en el rey del cuadrangular de su equipo filial, el infielder carabobeño ya tiene la mirada puesta en Venezuela y ha confirmado exactamente cuándo se pondrá el uniforme de los Navegantes del Magallanes.

Rumbo a la Nave Turca

Los aficionados de los Navegantes del Magallanes pueden empezar a celebrar, pues contarán con el poder de Suisbel para la inminente temporada del béisbol venezolano. Aunque su compromiso en Estados Unidos le impedirá estar desde el Día Inaugural, el toletero ya definió su hoja de ruta.

"Este año no podré estar desde el inicio de temporada, pero sí me incorporaré a finales de octubre", confirmó tajantemente el prospecto de 23 años. Su llegada en esa fecha promete inyectar fuerza y dinamismo al roster eléctrico, justo cuando el torneo comience a entrar en ritmo.

Despertar ofensivo avasallante

Para llegar con confianza a Venezuela, Suisbel tuvo que darle la vuelta a una campaña 2026 de muchos altibajos. Durante los primeros tres meses, apenas promedió .205, con cinco cuadrangulares y 20 impulsadas, números que no reflejaban su verdadero nivel en la caja de bateo.

Sin embargo, los meses de julio y agosto marcaron un punto de inflexión brutal en su rendimiento en la filial Clase A Avanzada. En este lapso, el infielder despachó 11 vuelacercas, remolcó 30 carreras y elevó su promedio a .289, demostrando su capacidad de ajuste.

Un récord para la historia de la franquicia

Ese tórrido ritmo con el madero lo llevó a escribir su nombre con letras doradas en los libros de los Everett AquaSox. El pasado viernes 21 de agosto, Suisbel conectó su jonrón número 16 del año, alcanzando la cifra de 39 estacazos de vuelta entera de por vida con esta sucursal.

Con este batazo, conseguido en apenas 203 encuentros disputados entre 2025 y 2026, se coronó como el máximo jonronero de todos los tiempos del equipo. "Es bastante especial porque lo he logrado en tan solo dos años; es uno de los logros más especiales de mi carrera", confesó el infielder.

La fortaleza mental como gran clave

Para alcanzar estos hitos, Suisbel tuvo que lidiar pacientemente con la frustración típica del béisbol. "En algún punto estaba conectando muy bien la bola pero salía de frente, ahora sí están cayendo los hits. He mantenido la mentalidad fresca durante todo el año", analizó.

Consciente de su talento, el pelotero asegura que nunca dudó de su capacidad para revertir el mal inicio y hacer historia en la Northwest League. Ahora, con grandes lecciones de resiliencia, Luis Suisbel se prepara para trasladar ese espíritu ganador a los estadios de Venezuela.