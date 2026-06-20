Fiel a su estilo: Chisholm Jr. descarta usar protección inguinal tras un fuerte golpe

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El segunda base de los Yankees de Nueva York, Jazz Chisholm Jr., vivió un momento de gran angustia en el diamante. Durante la cuarta entrada del juego del jueves ante los Medias Blancas, sufrió un doloroso accidente.

Al intentar batear un lanzamiento en cuenta de 2-2 de Sean Burke, conectó un batazo de foul. Lamentablemente, la pelota rebotó e impactó de lleno en su zona inguinal, dejándolo tendido sobre el terreno.

El jugador permaneció en el suelo durante varios minutos con un dolor que él mismo describió como "insoportable". Tras ser atendido por el fisioterapeuta, abandonó el campo cojeando para recibir tratamiento inmediato con hielo.

Fiel a sus arriesgadas costumbres

A pesar del severo susto, el dinámico pelotero dejó claro que no modificará su equipamiento habitual. Este viernes, previo al duelo contra Cincinnati, descartó rotundamente la idea de empezar a utilizar una coquilla protectora.

“Si no confías en tus manos, te recomiendo usar un protector”, declaró Chisholm con total seguridad. Argumentó que, desde su perspectiva, esta pieza de seguridad suele ser más útil para fildear que para batear.

El beisbolista confesó que ni siquiera en las ligas menores utilizó esta protección, donde suele ser obligatoria. "Nunca he usado una coquilla y no voy a cambiar; simplemente tuve mala suerte", sentenció con firmeza.

El alivio en el banquillo neoyorquino

El mánager del equipo, Aaron Boone, respiró aliviado al conocer la rápida y positiva evolución de su jugador. Confirmó que el cuerpo médico evaluó a Chisholm a primera hora del viernes para descartar cualquier daño estructural.

“Hablé con él anoche, parecía que iba a estar bien y eso me dejó muy tranquilo”, explicó el estratega. Esta confianza le permitió incluirlo nuevamente en la alineación titular sin tener que realizar ajustes de emergencia.

Fiel a su personalidad carismática, Chisholm aprovechó para bromear sobre la insólita situación. Mencionó que, aunque esta temporada ha pedido bates prestados a sus compañeros, definitivamente no pedirá una coquilla.

Un evidente choque generacional

Este peculiar incidente sacó a la luz un interesante debate sobre la evolución de las costumbres en el béisbol. Boone se mostró realmente sorprendido por la cantidad de jugadores actuales que prescinden de esta importante pieza.

“En mi época, no hacía absolutamente nada relacionado con el béisbol sin usar protector inguinal”, reflexionó el experimentado mánager. Confesó que hasta en las prácticas invernales más ligeras consideraba fundamental protegerse.

Boone recordó su enorme asombro al enterarse de que el histórico tercera base, Adrián Beltré, tampoco lo usaba. Para el piloto de los Yankees, esto refleja una clara y sorprendente diferencia entre su generación y las nuevas estrellas.