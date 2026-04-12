El madero de William Contreras sigue encendido: bombazo ante Washington

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El receptor estrella de los Milwaukee Brewers, William Contreras, volvió a demostrar por qué es una de las piezas ofensivas más temidas en la Liga Nacional. Durante la jornada de este sábado, el venezolano despachó su segundo cuadrangular de la temporada 2026, castigando el pitcheo de los Nacionales de Washington en el American Family Field.

Un estallido en la novena entrada

La conexión llegó en un momento de máxima tensión. Corría la parte baja del noveno episodio y la escuadra de Wisconsin se encontraba abajo en el marcador por tres carreras (3-0). Fue entonces cuando el "careta lupuloso" se plantó en la caja de bateo para enfrentar al derecho Clayton Beeter.

Tras verse favorecido en la cuenta con una bola y cero strikes, Contreras no perdonó un error del lanzador. Beeter dejó una recta de cuatro costuras a 96 millas por hora en la parte alta de la zona de strike; William hizo un swing compacto y potente, enviando la pelota hacia lo más profundo del callejón entre el jardín central y el derecho.

La ciencia detrás del madero

El batazo no solo fue oportuno, sino que las métricas de Statcast (MLB) confirmaron la contundencia del impacto. El estacazo de Contreras salió disparado a una velocidad de 102.2 millas por hora y recorrió una distancia de 378 pies, un "no-doubter" que hizo saltar de sus asientos a los fanáticos en Wisconsin.

Consistencia en su séptima campaña

William Contreras está transitando su séptima temporada en las Grandes Ligas y su cuarta vistiendo el uniforme de los Brewers. Tras haber probado la gloria como campeón del mundo (WBC, Venezuela, 2026), el venezolano se ha consolidado como un bateador de élite en su posición.

Estadísticas actuales en 2026:

Promedio al bate (AVG): .283

Porcentaje de embasado (OBP): .389

Slugging (SLG): .500

En lo que va de campaña, el estelar receptor acumula 13 imparables y 9 carreras impulsadas en 46 apariciones al plato. Un dato que resalta su madurez en el plato es su equilibrio entre boletos y ponches (ocho de cada uno), demostrando que no solo es un bateador de poder, sino uno con una gran disciplina visual.

Con un promedio vitalicio de .273 y 87 jonrones a sus espaldas, Contreras sigue cimentando su camino como uno de los receptores más productivos de la actualidad.