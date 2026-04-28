Edwin Díaz apunta a julio: La estrategia de los Dodgers para recuperar a su cerrador

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El cerrador estelar de los Dodgers de Los Ángeles, Edwin Díaz, se muestra optimista tras someterse a una intervención quirúrgica el pasado miércoles. Apenas cinco días después de que le extrajeran cinco fragmentos óseos (cuerpos libres) de su codo de lanzar, el derecho ya visualiza su retorno al montículo, fijando el objetivo para después del receso del Juego de Estrellas en julio.

Una intervención necesaria y exitosa

Díaz, de 32 años, apareció recientemente con tres pequeños vendajes en su codo derecho, pero con una movilidad que ha sorprendido incluso a él mismo. "Todo salió bien. Me siento muy bien y puedo mover el brazo perfectamente. Estoy muy sorprendido considerando que la cirugía fue apenas el miércoles", comentó el boricua, quien busca dejar atrás las molestias que afectaron su rendimiento en el inicio de la campaña.

Un problema latente desde 2012

Lo más curioso de este caso es la longevidad del problema. Díaz confesó que sabía de la existencia de estos fragmentos —pequeños trozos de hueso o cartílago desprendidos que flotan en la articulación— desde que fue reclutado por los Marineros de Seattle en 2012.

Durante más de una década, estos "polizones" en su codo no causaron estragos, hasta el pasado 19 de abril en las alturas de Colorado. Aquella tarde, Díaz vivió un calvario: no pudo retirar a ningún bateador, permitió tres carreras y su velocidad se mostró errática. "Sentía el brazo cansado y tenso", admitió, confirmando que fue la primera vez en su exitosa carrera que sintió un dolor real en el brazo de lanzar.

Ajuste difícil y un contrato de peso

El inicio de la etapa de Díaz con los Dodgers no ha sido el esperado. Tras firmar un lucrativo contrato de 3 años y 69 millones de dólares al dejar a los Mets en la agencia libre, el "Sugar" registra una inusual efectividad de 10.50 en siete presentaciones.

Sin embargo, ahora está claro que su discreto desempeño y la inconsistencia en su velocidad tenían una explicación física. Sus números de por vida siguen siendo el respaldo de su calidad:

Salvamentos: 257 en 300 oportunidades.

Ponches: 849 en 527 juegos.

Efectividad histórica: 2.91.

La mirada puesta en octubre

A pesar de la frustración por perderse la primera mitad del calendario, el vestuario de los Dodgers ha enviado un mensaje de paciencia. "Mis compañeros me dicen que me tome mi tiempo, que me necesitan en octubre", relató Díaz. Por ahora, el plan consiste en dejar que sanen los puntos, fortalecer el físico y no tocar una pelota hasta dentro de un par de semanas.

El impacto de su ausencia no es solo deportivo, sino también ambiental. La tradición de su entrada al campo bajo los acordes de "Narco" ha quedado en pausa. La trompetista Tatiana Tate, quien se encargaba de dar vida a la famosa melodía en el Dodger Stadium, tendrá un receso forzado. "Espero que cuando regrese, ella vuelva a tocar la trompeta para mí", concluyó con esperanza el tres veces All-Star.