Edwin Díaz afirma que no jugará el Clásico Mundial de 2026 con Puerto Rico por esta razón

Edwin Díaz volverá a lanzar en 2024 después de la lesión que sufrió en el EEl boricua afirmó que no volverá a lanzar con su país, aún si los Mets de Nueva York le dan permiso.

Díaz se mostró molesto por la actitud que tuvieron algunos fanáticos contra su hermano Alexis Díaz en el torneo después de su lesión.

“Estamos jugando por Puerto Rico, estamos haciéndolo de corazón. Lo hacemos porque queremos representar nuestro país, porque es un orgullo para nosotros”, comentó.

Edwin Díaz destacó que la gente hizo comentarios contra su hermano Alexis Díaz luego de que no tuvo una buena actuación ante la selección de México y ahí se dio cuenta que no quería jugar más para Puerto Rico.

“Le dije: ´Alexis no quiero jugar más. Así los Mets me den permiso, yo no voy a jugar para el próximo Clásico. La gente no aprecia eso, los que no son fanáticos de verdad no aprecia que salimos a dar todo en el terreno. Nosotros jugamos ahí beisbol de gratis, lo hacemos de corazón”, comentó Sugar Díaz.

El cerrador de los Mets aseguró que será muy difícil que lo convenzan de jugar por la falta de respeto que cometieron contra su hermano durante el torneo que se celebró en la ciudad de Miami.

Edwin Díaz volverá a lanzar tras su lesión donde comenzar´el segundo año de uno de sus mejores contratos como cerrador en las Grandes Ligas.