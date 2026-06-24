Aaron Boone explota por la paleta de Chisholm: "Eso me cabrea"

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El mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, expresó su profunda molestia tras un inusual incidente en el diamante. El piloto criticó duramente la decisión de Jazz Chisholm Jr. de consumir una paleta de caramelo en pleno partido.

El jugador fue captado por las cámaras disfrutando del dulce mientras cubría la segunda base frente a los Tigres de Detroit. Ante esta situación, el estratega no ocultó su evidente frustración durante una reciente entrevista.

"Eso me cabrea", declaró Boone sin tapujos este martes durante su participación en el popular programa Talkin' Yanks. El piloto dejó muy claro que este tipo de actitudes relajadas no encajan con la disciplina de su equipo.

Una llamada de atención directa

Boone explicó que, debido a la dinámica del juego, no se percató de la situación en el momento exacto en que ocurrió. "No me enteré de lo sucedido hasta después de que terminó el partido", confesó el experimentado mánager.

Sin embargo, el cuerpo técnico no dejó pasar la oportunidad para corregir la actitud del pelotero de forma inmediata. El estratega aseguró que ya tomaron cartas en el asunto para mantener el enfoque y la seriedad en el terreno.

"Hablamos de eso en privado y les aseguro que no volverá a suceder", sentenció Boone con firmeza. Con esta advertencia directa, el mánager busca sentar un precedente sobre el nivel de profesionalismo esperado en Nueva York.

Sorpresa por la reincidencia

Durante la misma charla, el mánager admitió su asombro al descubrir un detalle adicional sobre este peculiar hábito. Boone se enteró de que esta no era la primera vez que Chisholm Jr. se distraía comiendo dulces en el campo.

El estratega supo recientemente que el infielder ya había hecho algo similar a principios de la actual temporada. En el mes de abril, el jugador consumió una paleta directamente en la caja de bateo frente a los Medias Rojas.

Para Boone, conocer este historial previo resultó bastante desconcertante, pues exige concentración total en cada jugada. La directiva confía en que la reciente charla erradicará definitivamente esta costumbre antideportiva.

Contexto de una semana peculiar

La molestia de Boone cobra mayor sentido al sumarse a una semana mediática y llena de distracciones para el jugador. Chisholm Jr. ya había generado polémica días atrás al negarse rotundamente a utilizar un protector pélvico.

Esta negativa llamó la atención, especialmente tras recibir un doloroso impacto en la ingle por una bola de foul. Además, el pelotero también protagonizó una extraña pausa en el juego por un problema con una cámara de tierra.

Ante tantos reflectores sobre temas extradeportivos, las fuertes declaraciones de Boone buscan reenfocar la mentalidad de su jugador. El mánager espera que Chisholm concentre toda su energía y talento en aportar al éxito de los Yankees.