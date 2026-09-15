LIDOM: Así será el contrato de Trevor Bauer con las Estrellas Orientales

El beisbol invernal dominicano acaba de dar un golpe mediático sin precedentes. Trevor Bauer, uno de los lanzadores más mediáticos y polarizantes de la última década en las Grandes Ligas, vestirá el uniforme de las Estrellas Orientales para la próxima temporada de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana.

La noticia, adelantada por los periodistas Enrique Rojas y Juan A. Recio para ESPN, confirma que el estelar serpentinero decidió cruzar el Caribe en busca de un nuevo desafío competitivo en el circuito quisqueyano.

A sus treinta y cinco años, el derecho estadounidense aterriza en el beisbol invernal tras una breve experiencia con los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Beisbol, donde dejó foja de cuatro victorias, una derrota y una efectividad de 4.41, con treinta y un ponches recetados en treinta y dos entradas y dos tercios de labor.

Más allá de esos números en tierras aztecas, la gerencia verde confía plenamente en que la mentalidad competitiva y la ética de trabajo del ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional en el año 2020 marquen una diferencia abrumadora en el Estadio Tetelo Vargas.

Un contrato histórico en la LIDOM

Las cifras económicas detrás de este acuerdo explican la magnitud del movimiento. En el programa “Abriendo el Podcast” revelaron que Trevor Bauer percibirá una cifra superior a los $55.000 mensuales. Este estipendio lo catapulta de manera automática como el pelotero importado mejor pagado en toda la historia de la LIDOM.

Sin embargo, el atractivo del pacto no reside únicamente en su salario base. Las exigencias contractuales del lanzador reflejan el estatus de superestrella que mantiene a pesar de su ausencia prolongada en el sistema de MLB. Entre las cláusulas firmadas destacan la disposición de una residencia de alto nivel, ya sea casa o apartamento, y una logística de transporte terrestre dedicada exclusivamente para su persona, su agente y el equipo de producción encargado de sus redes sociales.

El contrato también estipula la entrega de seis boletos aéreos de ida y vuelta para garantizar la movilidad constante de su equipo de confianza. Este séquito resulta fundamental para Bauer, quien ha construido una marca personal sumamente sólida a través de plataformas digitales, donde documenta cada detalle de su preparación física, su rutina de lanzamientos y su día a día como profesional.