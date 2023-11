Hijo del dueño de Tigres del Licey se enfrenta a Emilio Bonifacio en redes sociales

En una publicación de Jorge Alfaro en su cuenta oficial de Twitter, este sábado, en la que aparecía tomando turnos con el uniforme de los Tigres del Licey, el hijo del presidente del conjunto felino, Ricky Ravelo, y la leyenda de la organización Emilio Bonifacio tuvieron un intercambio de mensajes en el cual realizaron varias revelaciones relacionadas con ambos, en las que estuvo involucrado, incluso, Hanley Ramírez.

Todo inició con un comentario de Ravelo en el post que decía: "Peloterazooo". Un mensaje que emitió en modo de felicitación a un toletero que ha sido muy efectivo en su paso por "el Glorioso".

Minutos más tarde, Bonifacio le respondió: "Después que le dijiste en la final que era una mie$d@, cuando falló [sic] con gente en tercera pa la final".

Posteriormente, el descendiente del mandatario de los Tigres plasmó dos nuevos comentarios para defenderse de las acusaciones. En ellos, hubo algunas frases que dejaron muy mal parado al utility veterano de 38 años.

"Lo tuyo es chisme, por eso los demás peloteros no te soportan y por eso cuando te preguntaron si cambiaban a Yamaico y a Juan Francisco dijiste que sí porque no podías manejarlo", escribió Ravelo. "Di también que no quisiste que renovaran a Yermín y que te lavaste las manos con Esmil para que lo renovaran. También di que tú estás en que cambien a Genesis porque tampoco puedes manejarlo [...] Sacaste a Hanley [Ramírez] del equipo también".

Finalmente, el miembro de la gerencia felina concluyó: "Quieres hablar y coger sonido? Vamos a coger sonido ahora".