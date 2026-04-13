Toronto recupera su trono: Los Raptors aseguran el quinto puesto del Este

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Después de una ausencia que se sentía eterna para su afición, los Toronto Raptors han sellado oficialmente su boleto a los playoffs por primera vez desde la campaña 2021-22. El equipo canadiense no solo clasificó, sino que escaló posiciones en una jornada dominical de infarto, consolidándose como el quinto sembrado de la Conferencia Este.

Una carambola de resultados perfecta

El ascenso de Toronto no fue obra de la casualidad, sino de una combinación de factores en el último suspiro de la temporada regular. La aplastante victoria de los Raptors sobre los Brooklyn Nets, sumada a la sufrida remontada de los Boston Celtics ante el Orlando Magic, permitió que el equipo del norte diera el salto definitivo.

Aunque Toronto y los Atlanta Hawks finalizaron con un registro idéntico de 46 victorias y 36 derrotas, el criterio de desempate favoreció por completo a los canadienses. Los Raptors mostraron una superioridad absoluta durante el año al ganar todos sus enfrentamientos directos contra Atlanta, lo que les otorgó el privilegio de evitar el siempre peligroso torneo Play-In.

Scottie Barnes

Si alguien personifica este éxito es, sin duda, Scottie Barnes. La estrella de los Raptors firmó una actuación de antología para cerrar la temporada, liderando al grupo con un triple-doble de 18 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias.

Este fue su tercer triple-doble del curso, reafirmando que el presente y el futuro de la franquicia descansan sobre sus hombros. Con Barnes en este nivel de madurez, Toronto se convierte en un rival incómodo para cualquiera en la Conferencia Este.

Nota para el Play-In: La victoria de Toronto también sentenció el destino del Orlando Magic, que ahora deberá buscar su clasificación como visitante en un duelo de vida o muerte contra los Philadelphia 76ers por el séptimo puesto.

Primera ronda

El destino ya tiene nombre para la primera fase: los Cleveland Cavaliers. Sobre el papel, Toronto llega con confianza, habiendo barrido la serie de temporada regular con un contundente 3-0. Sin embargo, las estadísticas pueden ser engañosas.

La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en noviembre, y desde entonces, la ciudad de Cleveland ha transformado su roster por completo. Los Raptors deberán descifrar a unos Cavaliers que ahora cuentan con el arsenal de:

James Harden (aportando su veteranía y creación de juego).

Keon Ellis (frescura defensiva).

Dennis Schroder (intensidad y velocidad en la conducción).

Será una serie de contrastes: la química establecida de Toronto frente al nuevo poderío estelar de Cleveland. ¡Preparen las palomitas!