Rumbo a los playoffs: Los Knicks aseguran la tercera plaza del Este

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Los New York Knicks han sellado su pasaporte como el tercer sembrado de la Conferencia Este de cara a la postemporada. Con una contundente victoria de 112-95 sobre los Toronto Raptors este viernes por la noche, el conjunto de la Gran Manzana no solo extendió su racha ganadora a cinco partidos, sino que confirmó su hegemonía absoluta sobre el equipo canadiense.

El dúo dinámico impone condiciones

La ofensiva neoyorquina volvió a gravitar sobre sus dos grandes referentes. Jalen Brunson dio una exhibición de eficiencia al encestar 12 de sus 18 tiros de campo para finalizar con 29 puntos. Por su parte, el dominicano Karl-Anthony Towns dominó las tablas con un doble-doble de 22 unidades y 10 rebotes, logrando un sólido 66% de efectividad en sus tiros.

Con este triunfo, los Knicks mejoraron su récord a 53-28. Aunque matemáticamente ya no pueden alcanzar el segundo puesto —luego de que los Boston Celtics cumplieran con su tarea al vencer a los New Orleans Pelicans—, el equipo llega al cierre de la temporada regular con el impulso de haber barrido la serie anual ante Toronto (5-0), incluyendo un duelo clave en la NBA Cup.

Alarma por OG Anunoby

No todo fue celebración en el Madison Square Garden. La nota preocupante de la jornada la protagonizó el alero OG Anunoby, quien sufrió una lesión en el tobillo izquierdo promediando el segundo cuarto. El especialista defensivo tuvo que abandonar el encuentro y no regresó a la duela, dejando en vilo a la afición neoyorquina a escasos días de que inicien las series de eliminación directa. Su evolución será fundamental para las aspiraciones de un equipo que confía en su versatilidad para frenar a las estrellas rivales en los playoffs.

Un dominio que se extiende por años

La superioridad de los Knicks sobre los Raptors ha pasado de ser una tendencia a convertirse en una estadística demoledora. Toronto no logra vencer a Nueva York desde enero de 2023, acumulando ya 13 derrotas consecutivas ante los Knicks.

A pesar del esfuerzo de Brandon Ingram, quien lideró a los visitantes con 16 puntos, y los aportes de Scottie Barnes y el novato Ja'Kobe Walter (15 tantos cada uno), los Raptors (45-36) se vieron superados físicamente, especialmente en la pintura, donde Nueva York anotó 58 puntos frente a los 48 de Toronto.

Un posible anticipo de postemporada

El duelo de este viernes podría ser mucho más que un simple cierre de calendario. Con los Knicks afianzados en el tercer lugar y los Raptors situados en la sexta posición, ambos equipos podrían verse las caras nuevamente en una serie de primera ronda de playoffs.

Nueva York cimentó su victoria con un segundo cuarto arrollador (29-15) que les permitió irse al descanso con una cómoda ventaja de 15 puntos. Aunque Toronto intentó reaccionar en el tercer periodo reduciendo la distancia a solo nueve unidades, una racha personal de Brunson —con un triple y un salto de media distancia— enfrió cualquier intento de remontada, asegurando que el festejo se quedara en casa.