Revelan el pacto oculto de Kawhi Leonard que lo tiene en la mira de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente reporte sacudió al mundo del baloncesto al revelar un supuesto acuerdo oculto de Kawhi Leonard. El periodista Pablo Torre desveló que el alero mantenía un millonario patrocinio no revelado con Daktronics. Esta empresa de pantallas de video estaría en el centro de una grave acusación contra Los Angeles Clippers.

El presunto pacto millonario

Según un empleado subcontratado de alto nivel del Intuit Dome, este acuerdo es totalmente irregular. La fuente aseguró en el podcast de Torre que es "una forma, al 1000%, de eludir el límite salarial". El objetivo habría sido triangular dinero desde la franquicia hacia el jugador mediante la compañía.

Un exdirectivo del equipo angelino también confirmó conocer la existencia de este jugoso arreglo económico. Sin embargo, al ser contactados por la cadena ESPN para aclarar la situación, los Clippers prefirieron guardar silencio absoluto.

La conexión tecnológica y deportiva

El vínculo entre las partes involucradas va más allá de un simple patrocinio personal. Daktronics fue la encargada de fabricar el gigantesco "Halo Board" de la nueva arena de los Clippers. Este innovador marcador digital sigue siendo el más grande jamás construido en un estadio.

Además, la compañía tecnológica produjo múltiples pantallas LED para el Rhode Island FC de la United Soccer League. Curiosamente, este es un club de fútbol en el que Leonard había invertido dinero de forma muy discreta.

En la mira de la liga

La NBA no se ha quedado de brazos cruzados y ya tiene a un bufete de abogados trabajando. El periodista Mike Vorkunov reportó que la liga investiga a profundidad esta aparente evasión del tope salarial angelino. Las indagaciones apuntan a que existiría incluso un segundo acuerdo de patrocinio irregular.

Aunque el proceso no tiene una fecha exacta de cierre, se espera una resolución a corto plazo. El comisionado Adam Silver declaró el mes pasado que confiaba en concluir toda la investigación durante este verano.

Un megatraspaso en pausa

Toda esta controversia legal tuvo un impacto directo e inmediato en el mercado de la NBA. La falta de claridad frenó un acuerdo colosal que enviaría a Kawhi Leonard de regreso a los Toronto Raptors. Los canadienses estaban listos para recuperar a su histórico MVP a cambio de un costoso paquete de jugadores.

La oferta incluía a Brandon Ingram, Gradey Dick y múltiples selecciones de primera y segunda ronda. Según aclaró Silver, la NBA no bloqueó el movimiento, sino que los propios equipos decidieron abortar la operación por precaución.