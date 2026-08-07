Ex jugador de la NBA se quiere declar elegible para la WNBA

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Un ex jugador de la NBA anunció su intención de declararse oficialmente elegible para el Draft de la WNBA de 2027. La decisión del ex atleta de la NBA busca desafiar las actuales políticas de elegibilidad e inclusión de la liga femenina de baloncesto de Estados Unidos.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Enes Kanter Freedom aseguró que revisó detalladamente junto a su equipo jurídico las directrices de la competición para presentar su candidatura.

“Después de una cuidadosa consideración y de revisar las directrices actuales de elegibilidad, me declaro oficialmente prospecto de la WNBA”, escribió el exjugador. “Si simplemente declarar quién eres es todo lo que se requiere, entonces cumplo con todos los requisitos necesarios para competir en la WNBA”.

Desafío a las reglas de la WNBA

Kanter sostuvo que su decisión se fundamenta en una interpretación de los criterios vigentes sobre identidad de género y participación deportiva. Según el exinternacional turco, su equipo legal concluyó que está en condiciones de inscribirse para el proceso de selección previsto para abril de 2027.

El expívot anticipó que el anuncio generará controversia, pero aseguró que su objetivo no es faltar al respeto a ningún grupo.

“No estoy aquí para burlarme, hacer mofa o faltar al respeto a ninguna comunidad ni a las decisiones personales de nadie” , afirmó.

“Simplemente pido que las reglas actuales se apliquen por igual a todo el mundo, las mismas reglas que representan los valores que muchas jugadoras y entrenadores de la WNBA han defendedid públicamente”.

Sin respuesta oficial de la liga

Freedom concluyó su mensaje pidiendo que la competición aplique sus normativas de manera “igualitaria, coherente y sin excepciones”, cerrando con la frase: “Nos vemos en el training camp”.

El anuncio se suma al debate global sobre la participación de atletas en categorías femeninas según la identidad de género. Hasta el momento, la WNBA no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la declaración de Kanter ni ha confirmado si admitirá a trámite su solicitud.