Anamaria Goltes demanda a Luka Doncic en Eslovenia y pide reducir su custodia familiar

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La estrella de la NBA y figura principal de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, atraviesa uno de los momentos más complejos fuera de las canchas tras darse a conocer una nueva y exigente demanda judicial interpuesta en su país natal. De acuerdo con información revelada por el medio Indiatimes, su exprometida, la modelo e influencer Anamaria Goltes, ha acudido formalmente ante los tribunales de Eslovenia para radicar una acción legal que busca una compensación millonaria y una reestructuración severa del régimen de custodia de sus hijas.

La demanda interpuesta por Goltes exige un reclamo económico que asciende a un total de 50 millones de dólares. Según los detalles filtrados del expediente, la suma solicitada se desgloza en dos partes principales: 40 millones de dólares estarían destinados directamente a una liquidación personal para la modelo eslovena, mientras que los 10 millones de dólares restantes se fijarían para garantizar el fondo de manutención, bienestar y futuro académico de las dos hijas en común de la expareja.

Restricciones al régimen de visitas y custodia parental

Más allá del importante impacto financiero que representa el reclamo, el aspecto más controversial del recurso judicial radica en la petición sobre los derechos parentales de la superestrella del baloncesto. Anamaria Goltes ha solicitado formalmente al juez de la causa que aplique un recorte significativo al tiempo de convivencia que Doncic comparte actualmente con sus hijas.

Hasta la fecha, el jugador esloveno disponía de un esquema de visitas estipulado en al menos dos días a la semana para compartir con las menores. No obstante, la nueva demanda busca reducir ese tiempo legal a tan solo un día por semana. Esta pretensión de limitar la presencia del base en la crianza semanal de sus hijas añade una alta dosis de tensión a un litigio que promete extenderse en los tribunales de Ljubljana durante los próximos meses.

Un impacto personal en medio de las altas exigencias de la NBA

El desarrollo de esta batalla legal en Europa representa un reto considerable para la estabilidad personal y profesional de Luka Doncic. A lo largo de su carrera en la NBA, el base ha demostrado una capacidad sobresaliente para aislar las presiones externas, pero la magnitud de las pretensiones económicas y las restricciones al ámbito familiar imponen un escenario atípico e incómodo para el entorno del deportista.

Hasta el momento, los representantes legales y el equipo de prensa de Doncic no han emitido declaraciones oficiales en respuesta a la publicación de Indiatimes. Sin embargo, fuentes cercanas al entorno del jugador señalan que sus abogados en Eslovenia ya preparan la estrategia de defensa para responder a las pretensiones de Goltes, argumentando que el compromiso del atleta con la crianza de sus hijas se mantiene intacto y buscando preservar el esquema de custodia compartida que garantice su presencia en la vida de las menores.

Expectativa mediática e institucional

El caso ha captado de inmediato la atención de los principales medios deportivos e informativos a nivel internacional. La combinación del alto perfil mediático de Doncic como una de las caras globales de la NBA y las elevadas cifras puestas sobre la mesa colocan al tribunal esloveno bajo un notable foco de atención pública.

Se espera que en las próximas semanas las autoridades judiciales locales convoquen a ambas partes a una serie de audiencias preliminares para evaluar las pruebas presentadas, definir la viabilidad del reclamo financiero y determinar el régimen provisional de visitas mientras se resuelve el juicio de fondo.