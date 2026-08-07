Bombazo en la NBA: El contrato de Kawhi Leonard con los Clippers podría ser anulado

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El panorama de la NBA podría estar a punto de sufrir uno de los giros más dramáticos e inéditos en la historia reciente del deporte profesional. De acuerdo con un reporte publicado por el reconocido periodista deportivo Michael Grange, el contrato que vincula a la superestrella Kawhi Leonard con Los Angeles Clippers se encuentra bajo un escrutinio legal y administrativo tal que podría ser declarado nulo de pleno derecho por la liga.

Esta potencial invalidez contractual no solo dejaría al alero como agente libre de manera inmediata, sino que desencadenaría una serie de repercusiones en cadena con un impacto devastador para la franquicia angelina y un escenario enormemente ventajoso para los Toronto Raptors.

Un efecto dominó sin precedentes en la liga

Según detalla la información revelada por Grange, una eventual anulación del acuerdo no se limitaría simplemente a la liberación del jugador. La resolución administrativa obligaría a un reajuste completo de las operaciones pasadas entre ambas organizaciones. En términos prácticos, esto significaría que todas las elecciones del NBA Draft involucradas en los acuerdos previos, así como los jugadores que formaron parte de los traspasos indirectos o directos asociados a la llegada de Leonard, tendrían que ser restituidos e integrados nuevamente a la disciplina de los Raptors.

El escenario planteado dejaría a Los Angeles Clippers en una posición extremadamente precaria tanto en el aspecto deportivo como en el financiero. La pérdida de Leonard bajo estos parámetros significaría ver partir a su figura franquicia sin recibir ningún tipo de compensación, activo o ronda de borrador a cambio. Además, la devolución de activos previamente adquiridos desmantelaría el proyecto deportivo construido por la directiva californiana en los últimos años, dejando al equipo sin margen de maniobra dentro del límite salarial y con un plantel severamente mermado.

El regreso del héroe a territorio canadiense

Por el contrario, la resolución abriría la puerta para una de las reincorporaciones más anticipadas por la afición canadiense. Con el contrato anulado, Kawhi Leonard quedaría en total libertad para negociar su vinculación con cualquier franquicia de la liga. Las fuentes cercanas al caso señalan que el destino inminente del dos veces MVP de las Finales de la NBA sería, precisamente, un retorno a los Toronto Raptors a través de la agencia libre.

Cabe recordar que Leonard lideró a la franquicia de Toronto a conquistar el primer y único campeonato de su historia en la temporada 2018-2019, convirtiéndose en un ícono absoluto para la ciudad y el país. Su posible regreso no solo devolvería a los Raptors a la cima competitiva de la Conferencia Este de manera automática, sino que la recuperación de los activos y selecciones del draft le otorgaría a la gerencia encabezada por Masai Ujiri una flexibilidad y profundidad de plantilla sin igual en el baloncesto norteamericano.

Tensión en las oficinas de la NBA

Aunque la NBA no ha emitido un comunicado oficial confirmando la apertura formal del expediente de investigación, el reporte de Grange ha generado una sacudida inmediata en los despachos de los ejecutivos de toda la liga. Representantes legales de los Clippers y agentes del jugador se encuentran analizando los alcances de la normativa salarial y el convenio colectivo vigente para evaluar los posibles recursos de apelación en caso de que la anulación se concreté.

De confirmarse los rumores en los próximos días, el movimiento redefinirá por completo el mapa de poder en la NBA, marcando un precedente histórico en la gestión de contratos de superestrellas y la validez de los traspasos en el deporte de alto rendimiento.