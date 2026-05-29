NBA: Los Spurs aplastan al Thunder y fuerzan el séptimo Partido

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La Conferencia Oeste de la NBA vivirá el desenlace más dramático posible. Los San Antonio Spurs pasaron por encima del Oklahoma City Thunder con un contundente 118-91 en el sexto juego de la serie, asegurando que el boleto a las Finales de la NBA se defina en un todo o nada. El Frost Bank Center fue testigo de una exhibición de fuerza colectiva liderada, una vez más, por su joven franquicia, quien no dio opciones a los vigentes campeones de la liga. Con este resultado, la eliminatoria queda empatada 3-3, trasladando toda la presión al último compromiso.

El factor Wembanyama vuelve a quebrar los planes de Oklahoma

El pívot francés Victor Wembanyama completó una actuación dominante que impidió cualquier intento de reacción visitante. En apenas 28 minutos sobre la pista, la estrella de los Spurs sumó un doble-doble de 28 puntos y 10 rebotes, mostrando una eficacia alta tanto en la pintura como en el perímetro. Su capacidad para alterar los tiros en defensa y correr la cancha desmanteló la estrategia defensiva del Thunder desde el primer cuarto.

La ofensiva de San Antonio funcionó con fluidez, encontrando espacios gracias a la atención que arrastra Wembanyama. El control del rebote y la transición rápida permitieron a los texanos abrir una brecha en el marcador que se volvió irrecuperable antes de llegar al descanso.

Todo se decidirá en el Paycom Center el sábado

La serie regresa a territorio neutral para los Spurs, pero con el impulso anímico a su favor. El séptimo y definitivo compromiso se disputará este sábado en Oklahoma City. El Thunder contará con la ventaja de la localía para intentar revalidar su corona del Oeste, mientras que San Antonio buscará dar la sorpresa definitiva en una temporada que ya superó las expectativas iniciales.

New York Knicks esperan rival en las Finales de la NBA

El desenlace de esta eliminatoria determinará quién se enfrentará a los New York Knicks por el campeonato de la NBA. El equipo neoyorquino llega con una ventaja considerable, ya que se encuentra descansando desde el lunes tras resolver la final de la Conferencia Este con una barrida de 4-0 sobre los Cleveland Cavaliers. El ganador del sábado tendrá poco margen de recuperación antes de iniciar la serie por el título.