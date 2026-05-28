Revolución en la NBA: Aprueban drástica reforma al Draft para erradicar el "tanking"

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En lo que promete ser uno de los giros estructurales más sísmicos en la historia reciente del deporte norteamericano, la Junta de Gobernadores de la NBA aprobó un nuevo y agresivo paquete de reglas anti-tanking (la estrategia de perder partidos a propósito para asegurar selecciones altas en el Draft).

La liga ha decidido cambiar radicalmente las reglas del juego para devolver la competitividad a la temporada regular, implementando medidas que van desde la expansión de la lotería hasta un innovador sistema de castigo para los peores equipos.

Las tres claves del nuevo sistema

La reforma se sostiene sobre tres pilares fundamentales que cambian por completo la estrategia de las gerencias generales:

Ampliación de la lotería: El sorteo para definir las primeras selecciones del Draft ya no incluirá a 14 franquicias, sino que se expandirá a 16 equipos . Esto abre la posibilidad de que equipos que se quedaron a las puertas de la postemporada tengan la oportunidad de dar un salto de calidad masivo.

La "zona de descenso" (relegation zone): Inspirado conceptualmente en el fútbol europeo, pero adaptado al ecosistema estadounidense, la NBA penalizará directamente el fracaso extremo. Los 3 peores equipos de la temporada regular verán drásticamente reducidas sus probabilidades de obtener la codiciada selección número 1. Ya no habrá premio por ser el "peor de la clase".

Probabilidades aplanadas (flattened odds): La diferencia en las probabilidades de ganar la lotería entre los equipos con peor récord y aquellos en la mitad de la tabla será mucho menor. Esto reduce drásticamente el incentivo matemático de desmantelar plantillas competitivas a mitad de temporada.

El fin de una era en los despachos

Durante la última década, el tanking se convirtió en una ciencia aceptada dentro de la NBA (popularizada por filosofías como "El Proceso" de los Philadelphia 76ers). Las franquicias preferían vaciar sus estadios y ofrecer espectáculos deficientes con tal de asegurar un porcentaje mayor de obtener a la próxima superestrella colegial o internacional.

Con este nuevo reglamento, la NBA no solo protege el valor de sus derechos de transmisión y el precio de las entradas para los aficionados, sino que obliga a las oficinas de los equipos a buscar el éxito a través del desarrollo de jugadores, el scouting inteligente y los traspasos competitivos, en lugar de la derrota sistemática.

La reforma entrará en vigor próximamente, marcando el inicio de una era donde perder ya no es una opción rentable.