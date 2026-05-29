SPB: Estos son resultados de las semifinales en la jornada de hoy

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Durante este jueves se llevó a cabo una nueva jornada de las semifinales de la Superliga Profesional de Baloncesto y a continuación te mostraremos cómo quedaron los resultados en ambas series.

Por un lado se disputó el segundo duelo entre Cocodrilos de Caracas y Guaqueríes de Margarita, mientras que en Maracaibo, Gaiteros del Zulia y Marinos de Anzoátegui dieron apertura a su llave.

Marinos pega primero

Tras un intenso desafío de principio a fin, Marinos de Anzoátegui tomó la delantera en su cruce, tras superar por apenas tres puntos a Gaiteros del Zulia con un resultado de 86-89.

El jugador más sobresaliente del "Acorazado Oriental" fue el importado Kevin McDaniels, quien aportó 34 puntos, tomó cuatro rebotes, repartió tres asistencias, robó tres balones y tuvo un bloqueo.

Este desafío lo pudiste disfrutar en vivo por las pantallas de Meridiano Televisión.

Cocodrilos quiere la final

Mientras que Cocodrilos superó a Guaqueríes de Margarita con un marcador final de 76-63, una diferencia de 13 puntos que ratifica la superioridad de los "Saurios", quienes colocaron la serie 2-0 a su favor.

El Jugador Más Valioso de la campaña regular y de la primera etapa de playoffs, Luis Montero, volvió a brillar esta noche con un doble-doble 23 unidades y 16 rebotes.