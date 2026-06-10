NBA: Estos son los juegos para la jornada de este miércoles 10 de junio

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La atención de la NBA estará centrada este miércoles 10 de junio en el cuarto partido de las Finales entre San Antonio Spurs y New York Knicks. La serie favorece 2-1 a Nueva York, por lo que el encuentro representa una oportunidad clave para los neoyorquinos de recuperar el control tras haber cedido el tercer juego en casa, mientras que los tejanos buscarán igualar la eliminatoria y cambiar completamente la dinámica de las Finales.

Después de imponerse 115-111 en el Juego 3, San Antonio llega con impulso gracias al rendimiento de Víctor Wembanyama y a una ofensiva que logró silenciar al Madison Square Garden en momentos decisivos. Los Spurs demostraron capacidad para responder bajo presión y ahora intentarán aprovechar ese envión anímico para regresar a Texas con la serie empatada.

Por su parte, Nueva York necesita una reacción inmediata para evitar que la ventaja obtenida en los dos primeros partidos se desvanezca. El Juego 4 luce como uno de los más importantes de la temporada para la franquicia neoyorquina, ya que una victoria los colocaría a solo un triunfo del campeonato, mientras que una derrota dejaría las Finales igualadas y convertiría el resto de la serie en una auténtica batalla por el título.

Juegos para hoy en la NBA: 10 DE JUNIO

San Antonio Spurs vs New York Knicks - Madison Square Garden (1-2)

HORA: 8:30 PM EN VENEZUELA.