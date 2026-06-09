Donald Trump analiza la NBA junto a Adam Silver

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Las miradas en el Madison Square Garden no se centraron únicamente en la duela durante el vibrante Juego 3 entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs. En las alturas de la mítica arena, específicamente en el palco del propietario de los Knicks, James Dolan, se gestó un encuentro de alto voltaje mediático: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el comisionado de la NBA, Adam Silver, compartieron asientos y visiones sobre el rumbo que ha tomado el baloncesto profesional.

Trump, un viejo conocido del recinto y seguidor del equipo neoyorquino desde hace décadas, acudió como invitado de honor en una noche donde el estricto operativo del Servicio Secreto modificó los alrededores de Manhattan. Durante el transcurso del partido, que concluyó con una ajustada victoria de los Spurs por 115-111, el mandatario y Silver mantuvieron una fluida conversación sobre las realidades de la liga.

"Él vino a presentar sus respetos... Hablamos de la NBA, del juego", relató Trump sobre su intercambio con Silver en pleno palco presidencial. "Le dije: 'El juego ha cambiado, se ha vuelto más rudo'. Cuando miras la forma en que defienden a la gente ahora, no recuerdo que hicieran eso hace 10 años. Él sabe mucho de baloncesto, pero [me dijo] que es bueno para el espectáculo, es un juego más duro".

Entre la dureza del tabloncillo y la inclinación política

El análisis del presidente no se limitó al plano estrictamente deportivo. La NBA ha sido históricamente catalogada como una de las organizaciones deportivas estadounidenses más vocales e involucradas con las causas sociales, lo que ha generado debates en el espectro político.

Al ser consultado sobre el supuesto sesgo ideológico progresista de la competición, Trump no dudó en ofrecer su característico diagnóstico, aunque restándole peso ante la calidad del producto final.

"Bueno, es un poco de izquierda, tiende a ser un poco de izquierda, pero es un gran entretenimiento, es genial", afirmó el mandatario, desestimando que las diferencias políticas empañen la espectacularidad de las Finales.

Por su parte, Adam Silver defendió previamente la asistencia del mandatario, recordando que, mucho antes de su entrada formal a la Casa Blanca, Trump era un asistente asiduo a los Drafts y a los asientos a pie de pista en el Garden. Con la serie ahora 2-1 a favor de Nueva York y los ánimos caldeados tras el silbatazo final, la inesperada cumbre en el palco de James Dolan deja claro que estas Finales se juegan tanto en la pintura como en la cultura popular del país.