NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 20 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

La Postemporada de la NBA continúa este miércoles 20 de mayo con un duelo electrizante entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs, en el segundo partido de las Finales de la Conferencia Oeste. Los tejanos llegan con ventaja de 1-0 en la serie luego de imponerse 122-115 en el primer compromiso, sorprendiendo como visitantes y golpeando primero en territorio visitante.

Ahora, el Thunder está obligado a reaccionar para evitar viajar a San Antonio con una desventaja complicada. El equipo liderado por Shai Gilgeous-Alexander necesita mejorar defensivamente y controlar el ritmo del partido, luego de permitir demasiadas libertades ofensivas en el arranque de la serie. La presión estará sobre OKC, que fue uno de los mejores equipos de toda la temporada y busca responder ante su afición.

Por su parte, los Spurs llegan con gran confianza gracias al impresionante nivel colectivo mostrado en estos Playoffs. La experiencia, intensidad defensiva y el gran momento de sus principales figuras han convertido a San Antonio en un rival muy peligroso. Todo apunta a otro encuentro de alta intensidad, con dos equipos que sueñan con alcanzar las Finales de la NBA.

Juegos para hoy en la NBA: 20 DE MAYO