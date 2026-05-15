MLB

NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 15 de mayo

Por

Humberto Mendoza
Viernes, 15 de mayo de 2026 a las 10:49 am

Cleveland y San Antonio saltan al tabloncillo con la posibilidad de liquidar sus series.

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes 15 de mayo en la Postemporada de la NBA promete emociones fuertes con dos partidos de eliminación potencial. En la Conferencia Oeste, San Antonio Spurs llegan con ventaja de 3-2 sobre Minnesota Timberwolves y tendrán la oportunidad de sellar su boleto a las Finales del Oeste.

NOTAS RELACIONADAS

Los texanos vienen de una actuación dominante en el Juego 5, impulsados por Victor Wembanyama, quien firmó una actuación estelar y lideró la victoria 126-97. Minnesota, por su parte, jugará con la presión de estar contra la pared y necesitará una gran noche de Anthony Edwards para extender la serie.

En la Conferencia Este, Cleveland Cavaliers han cambiado completamente el rumbo de la serie y ahora dominan 3-2 ante Detroit Pistons. La franquicia de Ohio logró remontar después de verse abajo y llega con el impulso anímico tras ganar un dramático Juego 5 en tiempo extra. Figuras como Donovan Mitchell y James Harden han sido claves en este resurgir, mientras los de Míchigan buscará nresponder con su líder Cade Cunningham para evitar quedar eliminado en casa.

Juegos para hoy en la NBA: 15 DE MAYO

  • Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers (2-3)
  • San Antonio Spurs vs Minnesota Timberowolves (3-2)

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?