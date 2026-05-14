Conoce quien es el muro defensivo que tiene a Cleveland contra las cuerdas

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En una serie de playoffs donde las estrellas ofensivas suelen llevarse los reflectores, el novato Ausar Thompson está robando la narrativa a través de un dominio defensivo que roza lo histórico. Según los datos de seguimiento de ESPN, la ofensiva de los Cleveland Cavaliers entra en colapso absoluto cada vez que Thompson es el defensor primario.

En lo que va de la serie, los Cavaliers registran un pobre 4 de 23 (17%) en tiros de campo cuando Ausar Thompson puntea o desafía directamente el lanzamiento. Esta cifra subraya la capacidad del alero de los Pistons para alterar la mecánica y la confianza de los tiradores rivales.

Si bien el promedio general de la serie ya es bajo, los números de los Juegos 1 y 2 disputados en el Little Caesars Arena de Detroit alcanzaron niveles críticos para el conjunto de Ohio.

Bajo la presión de la localía y la intensidad física de Thompson, Cleveland solo pudo encestar un tiro de once intentos (9%) cuando Ausar fue el encargado de la marca. Durante esos tramos específicos, uno de los ataques más dinámicos del Este fue limitado a producir apenas 2 puntos.

¿Cómo lo hace?

El éxito de Thompson no es casualidad, sino una combinación de atributos físicos y lectura de juego:

Envergadura y salto: Su capacidad para recuperar terreno y llegar a puntear tiros que parecen abiertos.

Disciplina defensiva: A diferencia de otros defensores agresivos, Ausar está logrando estas cifras sin cargarse excesivamente de faltas personales, manteniéndose como una presencia constante en la duela.

Impacto en el eFG%: Análisis avanzados sugieren que su presencia reduce el porcentaje de tiro efectivo de los Cavs a un nivel de 27% en situaciones de contacto directo.

El reto para Cleveland

A pesar de que los Cavaliers han logrado tomar ventaja de 3-2 en la serie tras una sufrida victoria en tiempo extra (impulsada por los 30 puntos de James Harden) , la sombra de Ausar Thompson sigue siendo el principal problema táctico a resolver para el cierre de la eliminatoria.

Si Cleveland quiere sellar su pase a las Finales de Conferencia ante los Knicks, deberá encontrar la forma de alejar a sus tiradores del radar de Thompson o generar esquemas que saquen al "cerrojo" de Detroit de la pintura. Por ahora, el mensaje es claro: si Ausar está cerca, el aro se cierra para Cleveland.