Luka Doncic recibe dura crítica por este exjugador de la NBA

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El analista de ESPN y exjugador de la NBA, Kendrick Perkins, ha encendido el debate deportivo tras lanzar una dura crítica contra la estrella de Los Ángeles Lakers, Luka Dončić. En sus declaraciones más recientes, Perkins ha cuestionado la fiabilidad física del base esloveno, comparando su situación con la del pívot de los Philadelphia 76ers, Joel Embiid, conocido por sus constantes problemas de salud en las fases decisivas del torneo.

Las palabras de Perkins surgen en un momento de máxima tensión competitiva, poniendo en duda si la carga de trabajo y el estado físico de Dončić son sostenibles para las aspiraciones de campeonato de la franquicia de Texas.

Una comparación que sacude los cimientos de la liga

Durante su intervención en el programa insignia de la cadena, Perkins fue tajante al señalar un patrón de ausencias o limitaciones físicas en el astro de los Mavericks justo cuando la temporada llega a su clímax.

"Luka está empezando a entrar en ese terreno de Joel Embiid. Cuando más lo necesitas, y llega el momento de la postemporada, no está disponible", sentenció Perkins, provocando una reacción inmediata en redes sociales y círculos especializados.

La comparación con Joel Embiid no es menor. El MVP de 2023 ha sido objeto de críticas recurrentes debido a que, a pesar de su dominio estadístico en temporada regular, diversas lesiones han mermado su rendimiento o le han impedido participar en series clave de los Playoffs. Al situar a Dončić en esta misma categoría, Perkins sugiere que el esloveno podría estar adquiriendo la etiqueta de "jugador frágil" en el momento de la verdad.

Reacciones en el entorno de los Lakers

Aunque la organización de Lakers no ha emitido un comunicado oficial en respuesta a Perkins, el cuerpo técnico y los compañeros de Dončić han salido históricamente en su defensa, destacando que el jugador a menudo compite con dolores que dejarían a otros fuera de la cancha.

No obstante, la narrativa sobre su durabilidad es un tema que la gerencia deberá abordar, especialmente considerando la inversión masiva que representa su contrato. La ausencia de este jugador pesó de gran manera a los Lakers quienes no pudieron ante los dominantes Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los playoffs 2026.