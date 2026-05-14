Murió Jason Collins, el primer jugador gay en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

La industria del baloncesto está de luto, al confirmase la muerte del jugador Jason Collins a los 47 años. El estadounidense, perdió la vida tras una lucha de ocho meses en contra de un cáncer cerebral.

Un mensaje de dolor

A través de un comunicado los familiares del jugador se pronunciaron con un doloroso mensaje y la inspiración que deja en el deporte Collins, nacido el 2 de diciembre de 1978 en Los Ángeles, California.

“Jason cambió la vida de muchas personas de maneras inesperadas y se convirtió en una inspiración para todos los que lo conocieron y para quienes lo admiraron desde la distancia”, escribieron.

Medios han reportado la noticia, destacando la fuerza y valor de Collins, por hablar abiertamente de sus preferencias por los hombres, casándose en mayo del 2025 con su pareja de toda la vida, Brunson Green.

La actriz Viola Davis escribió un mensaje en Instagram, enviando condolencias a los familiares del fallecido.

“Descansa en paz, espíritu hermoso. Dios bendiga y cure todo lo que dejaste atrás”, escribió.

Trayectoria en la NBA

Collins de 2,13 metros, disfrutó de una carrera de 13 temporadas en la NBA, jugando para equipos como los Nets de Nueva Jersey (ahora Brooklyn Nets), los Boston Celtics y los Washington Wizards, entre otros.

En la temporada 2004-2005 tuvo su mejor desempeño, promediando 6.4 puntos y 6.1 rebotes.

En el año 2014 anunció su retiro oficial de la NBA.