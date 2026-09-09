NBA: El espectacular megaproyecto que cambiará para siempre el deporte en Filadelfia

La ciudad del amor fraternal se prepara para una verdadera revolución deportiva y arquitectónica. Los Philadelphia 76ers y los Philadelphia Flyers han desvelado los espectaculares bocetos iniciales de la que será su nueva y moderna casa, un proyecto que promete redefinir por completo el entretenimiento en la región para la próxima década.

Un guiño a la historia con visión de futuro

El innovador recinto se construirá sobre los míticos terrenos que alguna vez ocupó el legendario Spectrum. Este recordado escenario fue el hogar de ambas franquicias entre 1967 y 1996, por lo que la ubicación elegida tiene un enorme peso emocional y nostálgico.

La fecha de inauguración está pautada para el año 2030, marcando el inicio de una nueva era para ambas escuadras. Cabe destacar que este ambicioso megaproyecto será financiado en su totalidad con capital privado, sin comprometer el dinero de los contribuyentes.

Un hogar de primer nivel para la WNBA

Más allá de albergar los trepidantes encuentros de la NBA y la NHL, el nuevo estadio tiene un propósito integrador muy claro. Las modernas instalaciones también servirán como la flamante sede oficial del naciente equipo femenino de Filadelfia en la WNBA.

Esta decisión garantiza que las atletas cuenten desde el primer día con un escenario de categoría mundial. Además, consolida a la metrópoli como un epicentro de desarrollo, equidad y apoyo incondicional para el deporte profesional en todas sus ramas.

La promesa de un escenario insuperable

Josh Harris, socio gerente de los 76ers, mostró un enorme entusiasmo durante el anuncio oficial de esta monumental obra. A través de un comunicado, enfatizó el profundo compromiso de la organización para trabajar junto a Comcast en beneficio de su fiel fanaticada.

"Los aficionados de Filadelfia merecen el mejor estadio del mundo, y estamos encantados de ofrecerles precisamente eso", declaró Harris. "Este escenario será el lienzo de momentos y recuerdos que definirán a nuestra comunidad durante generaciones", sentenció el directivo.

El adiós inminente a un pabellón icónico

Durante las últimas tres décadas, tanto los 76ers como los Flyers han forjado su historia más reciente en su actual recinto. Sin embargo, el incesante avance hacia el futuro dicta que la arena será demolida una vez que se complete la nueva y colosal estructura.

En cuanto al aspecto comercial y de patrocinios del futuro gigante de concreto, la empresa Comcast ya ha asegurado los derechos de denominación. El nombre oficial que coronará las fachadas de la arena sigue siendo un secreto que se revelará más adelante.