El motivo por el cual LeBron James no fichó por Golden State Warriors: Las dudas con Steph Curry

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Un giro inesperado en la historia reciente de la NBA ha salido a la luz, revelando cuán cerca estuvo el baloncesto profesional de presenciar una de las alianzas más devastadoras y mediáticas de todos los tiempos. Según reportes difundidos por el reconocido periodista Marcus Thompson, las dolencias físicas de Stephen Curry, específicamente un problema persistente en una de sus rodillas, se convirtieron en el factor determinante para que LeBron James desestimara la posibilidad de vestir la camiseta de los Golden State Warriors.

Durante semanas, los rumores dentro del entorno de la liga sugerían que la gerencia de Golden State, encabezada por Mike Dunleavy Jr. y con el respaldo del propietario Joe Lacob, sondeó agresivamente la factibilidad de realizar una operación bomba antes de la fecha límite de traspasos. La idea de juntar al máximo anotador en la historia de la liga con el tirador más letal que jamás haya pisado una cancha no solo prometía transformar el panorama competitivo de la Conferencia Oeste, sino proyectar un impacto económico y global sin precedentes para la franquicia de la Bahía.

Sin embargo, las conversaciones y las evaluaciones internas por parte del entorno de LeBron James chocaron contra una realidad médica y física incuestionable: la carga de trabajo que recaería sobre el Astro de Akron a sus casi 40 años.

La incertidumbre médica que cambió la historia

De acuerdo con la información brindada por Thompson, la principal reserva del entorno de James no residía en el encaje táctico —donde el juego sin balón de Curry y la capacidad de creación de LeBron prometían una química inmediata— sino en la disponibilidad física de la estrella de los Warriors. El desgaste en la rodilla de Curry generaba serias dudas sobre la cantidad de minutos y partidos que la figura de Golden State podría afrontar durante la exigente fase regular.

El reporte cita directamente las inquietudes planteadas por el propio LeBron James al analizar el panorama competitivo del equipo:

«Él decía algo como: "¿Cuántos partidos voy a tener que jugar para ustedes? O sea, ¿qué pasa si necesito dos semanas libres?"»

Esta declaración refleja la pragmática visión de James en la etapa final de su carrera. Consciente de que su propio cuerpo requiere una gestión de carga impecable para llegar en óptimas condiciones a la postemporada, LeBron no estaba dispuesto a asumir el rol de único pilar del equipo durante ausencias prolongadas de Curry. La perspectiva de tener que cargar con el peso ofensivo y emocional de los Warriors noche tras noche en una Conferencia Oeste hipercompetitiva descartó por completo la viabilidad del movimiento.

Impacto en el mercado y el futuro de ambas franquicias

El distanciamiento de esta posibilidad deja reflexiones profundas sobre la vulnerabilidad física de plantillas construidas alrededor de veteranos de élite. Mientras Golden State continúa navegando los desafíos propios del desgaste natural de su dinastía, la salud de Stephen Curry se mantiene como el barómetro absoluto del éxito o fracaso del proyecto deportivo de la Bahía.

Por su parte, LeBron James optó por mantener su enfoque en la estabilidad, evitando dar un salto que exigiera una exigencia física desmedida a corto plazo sin garantías de salud en sus compañeros clave.

La revelación de Marcus Thompson añade un capítulo fascinante al folclore de la NBA: la historia del dúo LeBron-Curry en un mismo equipo de club quedará relegada a los Partidos de Estrellas y a la selección olímpica, dejando a los aficionados con la eterna interrogante de qué habría sucedido si las rodillas del base estrella hubieran ofrecido la certeza que "El Rey" buscaba para emprender una última gran aventura.