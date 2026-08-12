Nadie vio venir este final: el sorpresivo anuncio de retiro de Russell Westbrook

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El exjugador más valioso de la liga, Russell Westbrook, ha decidido poner fin a su espectacular carrera profesional. Tras 18 temporadas compitiendo al máximo nivel en la NBA, el base de 37 años anunció oficialmente su retiro este miércoles. Su despedida cierra un capítulo imborrable en el baloncesto.

El enigmático mensaje de despedida

Para comunicar su decisión al mundo, el nueve veces All-Star eligió un formato muy emotivo. A través de sus plataformas digitales, publicó un misterioso video que contó con la narración del reconocido actor Michael B. Jordan.

La publicación estuvo acompañada de una profunda y reflexiva frase que resonó de inmediato entre sus fanáticos. "A veces ni siquiera te das cuenta de que ya has visto el final... Y ahora se acabó", escribió el jugador como epílogo de su carrera.

Una trayectoria de máximo impacto

El núcleo de su legado se forjó durante las 11 campañas que defendió los colores del Oklahoma City Thunder. Fue en esta franquicia donde alcanzó la cima de su rendimiento, alzándose con el premio al Jugador Más Valioso en la temporada 2016-17.

A lo largo de los años, su espíritu competitivo lo llevó a sumar su talento a otras grandes franquicias de la liga. Westbrook también dejó su innegable huella vistiendo las camisetas de los Rockets, Wizards, Lakers, Clippers, Nuggets y Kings.

El dueño absoluto de los registros

El dos veces campeón anotador de la liga se despide llevándose consigo un hito estadístico verdaderamente legendario. Hasta la fecha, ostenta el récord histórico absoluto de la NBA con un total de 209 triples-dobles en su haber.

Sus números finales son el fiel reflejo del dominio absoluto y la versatilidad que siempre lo caracterizaron. En más de 1.301 encuentros disputados, promedió 20,9 puntos, 6,9 rebotes y ocho asistencias por juego.