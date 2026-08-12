Los Cavaliers mueven fichas por Peyton Watson: Strus y Schröder en el mercado

La gerencia de los Cleveland Cavaliers ha intensificado las gestiones para reforzar su rotación exterior y situarse en la cima de la puja por Peyton Watson. De acuerdo con reportes de la liga, la franquicia de Ohio explora activamente traspasos para dar salida a los contratos del escolta Max Strus y del base Dennis Schröder.
El objetivo principal de esta reestructuración salarial es liberar el margen financiero necesario para presentarle a Watson una propuesta formal de cuatro temporadas mediante la vía del sign-and-trade en acuerdo con los Denver Nuggets.
Las claves del movimiento en Cleveland
- Los contratos a mover: Max Strus afronta el último año de su acuerdo percibiendo 16,7 millones de dólares, mientras que Dennis Schröder devengará 14,8 millones en la campaña 2026-27, lo que convierte a ambos en piezas clave para cuadrar la masa salarial del equipo.
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El perfil deseado: A sus 23 años, Peyton Watson viene de registrar la mejor temporada de su carrera en Denver, destacando por su atleticismo, versatilidad defensiva y un notable salto en su efectividad anotadora.
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Posición de favoritismo: Tras semanas de conversaciones e interés en la agencia libre restringida, Cleveland es percibido actualmente dentro de la liga como el destino con mayor fuerza para concretar la llegada del alero.