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Los Cavaliers mueven fichas por Peyton Watson: Strus y Schröder en el mercado

Los Cleveland Cavaliers se han posicionado como los principales favoritos para hacerse con los servicios de Peyton Watson mediante una operación de sign-and-trade, explorando la salida de los contratos de Max Strus y Dennis Schröder para estructurar una oferta de cuatro años por el alero de los Denver Nuggets

Por

Eimy Carta
Miércoles, 12 de agosto de 2026 a las 11:21 am
Los Cavaliers mueven fichas por Peyton Watson: Strus y Schröder en el mercado
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La gerencia de los Cleveland Cavaliers ha intensificado las gestiones para reforzar su rotación exterior y situarse en la cima de la puja por Peyton Watson. De acuerdo con reportes de la liga, la franquicia de Ohio explora activamente traspasos para dar salida a los contratos del escolta Max Strus y del base Dennis Schröder.

El objetivo principal de esta reestructuración salarial es liberar el margen financiero necesario para presentarle a Watson una propuesta formal de cuatro temporadas mediante la vía del sign-and-trade en acuerdo con los Denver Nuggets.

Las claves del movimiento en Cleveland

  • Los contratos a mover: Max Strus afronta el último año de su acuerdo percibiendo 16,7 millones de dólares, mientras que Dennis Schröder devengará 14,8 millones en la campaña 2026-27, lo que convierte a ambos en piezas clave para cuadrar la masa salarial del equipo.

  • El perfil deseado: A sus 23 años, Peyton Watson viene de registrar la mejor temporada de su carrera en Denver, destacando por su atleticismo, versatilidad defensiva y un notable salto en su efectividad anotadora.

  • Posición de favoritismo: Tras semanas de conversaciones e interés en la agencia libre restringida, Cleveland es percibido actualmente dentro de la liga como el destino con mayor fuerza para concretar la llegada del alero.

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