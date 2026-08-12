Los Cavaliers mueven fichas por Peyton Watson: Strus y Schröder en el mercado

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La gerencia de los Cleveland Cavaliers ha intensificado las gestiones para reforzar su rotación exterior y situarse en la cima de la puja por Peyton Watson. De acuerdo con reportes de la liga, la franquicia de Ohio explora activamente traspasos para dar salida a los contratos del escolta Max Strus y del base Dennis Schröder.

El objetivo principal de esta reestructuración salarial es liberar el margen financiero necesario para presentarle a Watson una propuesta formal de cuatro temporadas mediante la vía del sign-and-trade en acuerdo con los Denver Nuggets.

Las claves del movimiento en Cleveland