El futuro de Terry Rozier en la NBA peligra por un veto judicial con los Hornets

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Los intentos del experimentado base Terry Rozier por continuar su trayectoria en la NBA se han topado con un muro judicial. Actualmente, una orden legal le prohíbe mantener cualquier tipo de contacto con la organización de los Hornets de Charlotte.

Esta restricción fue detallada por su defensa en una moción presentada este miércoles. Según su abogado, este bloqueo representa una amenaza inminente para las aspiraciones profesionales del jugador en el corto plazo.

El peso de las acusaciones

El origen del conflicto se remonta a marzo de 2023, cuando Rozier militaba en los Hornets. Se le acusa de conspirar con un grupo de amigos para manipular y ganar apuestas deportivas basadas en su rendimiento individual durante un partido.

Hasta el momento, el basquetbolista se ha declarado inocente de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Sin embargo, la semana pasada recibió una nueva acusación formal por soborno en competiciones deportivas.

Pese a la gravedad de los señalamientos que atentan contra la integridad de la liga, Rozier ha negado rotundamente cualquier participación. En la actualidad, su equipo legal trabaja incansablemente para lograr la desestimación del caso.

La agencia libre y el reloj en contra

En su reciente maniobra ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York, el abogado Jim Trusty solicitó anular la prohibición. La defensa argumenta que el veto de contacto es una sentencia deportiva anticipada.

"Dado que la agencia libre de la NBA comienza el 30 de junio, mantener a los Hornets en la lista de entidades vetadas arruinaría sus oportunidades", advirtió Trusty.

El abogado subrayó que la imposibilidad de enfrentar a Charlotte representaría un incumplimiento contractual, eliminando prácticamente cualquier posibilidad de que un equipo decida ficharlo.

Su salida de Miami y su legado en pausa

El jugador de 32 años no pisa una cancha oficial desde el 13 de abril de 2025, cuando aún defendía los colores del Heat de Miami. Su salida de la franquicia de la Florida estuvo rodeada de tensiones administrativas.

En febrero, un árbitro falló a favor del jugador, obligando a Miami a garantizarle su salario de 26,6 millones de dólares para la temporada 2025-26. Poco después del dictamen, en el mes de abril, el equipo optó por despedirlo.

A lo largo de sus 10 temporadas en la liga, Rozier ha sido un talento constante, promediando 13,9 puntos, 3,9 rebotes y 3,5 asistencias por encuentro. Ahora, esos números quedan en el limbo mientras se define su futuro en los tribunales.