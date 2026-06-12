El futuro de Giannis Antetokounmpo: Miami Heat toma la delantera

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La contienda por adquirir a Giannis Antetokounmpo se intensifica cada día más en la NBA. Varias franquicias preparan sus mejores ofertas para convencer a los Milwaukee Bucks de soltar a su máxima figura.

Según fuentes de The Athletic, la franquicia de Florida se perfila como la gran favorita en esta puja. Su ambiciosa propuesta de intercambio incluiría a jugadores como Tyler Herro, Kel'el Ware y Jaime Jaquez Jr. A esta lista podrían sumarse Pelle Larsson o Kasparas Jakucionis, además de hasta tres selecciones de primera ronda.

Cabe recordar que el Heat ya había presionado agresivamente para llevarse al dos veces MVP el pasado mes de febrero.

La competencia se endurece

Sin embargo, Milwaukee no tomará una decisión apresurada. La directiva busca claridad sobre lo que estarían dispuestos a ofrecer otros fuertes pretendientes, como los Boston Celtics, Minnesota Timberwolves y Orlando Magic.

Los Celtics, en particular, representan la mayor amenaza para los planes de Miami. Boston podría concretar el movimiento si el astro griego acepta firmar una lucrativa extensión de cuatro años y 275 millones de dólares con ellos.

Exigencias y obstáculos financieros

Por su parte, Minnesota enfrenta algunas complicaciones en la mesa de negociaciones. Los Bucks exigen un paquete que incluya a Jaden McDaniels, Naz Reid, Terrence Shannon Jr. y dos selecciones de primera ronda intercambiables.

No obstante, los Timberwolves tienen la firme intención de blindar a McDaniels y al joven pívot Joan Beringer. A estas trabas se suma el enorme peso económico del jugador, quien tiene asegurados 58.5 millones de dólares para la próxima campaña.

Una decisión a contrarreloj

El tiempo es un factor clave en esta novela de la agencia libre. Jimmy Haslam, copropietario de los Bucks, declaró que espera tener resuelto el futuro de su superestrella antes del draft de la NBA, programado para el 23 de junio.

Un traspaso marcaría el fin de una era para Antetokounmpo, quien ha jugado toda su carrera en Milwaukee desde 2013. El "Greek Freak" los guio al campeonato en 2021, aunque la temporada pasada las lesiones lo limitaron a disputar solo 36 partidos.