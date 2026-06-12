Terremoto en el Oeste: La surrealista oferta que prepara Golden State por Kawhi Leonard y LeBron

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Las oficinas de la National Basketball Association (NBA) se encuentran ante los primeros indicios de la que podría ser la estrategia de despachos más ambiciosa de la era moderna del deporte profesional. Según informes de total solvencia procedentes del entorno de la liga, la gerencia de los Golden State Warriors está diseñando una audaz estrategia de ingeniería financiera y deportiva, bautizada en los círculos internos como su «gran plan», cuyo objetivo final es juntar bajo una misma camiseta a tres de los mejores jugadores de todos los tiempos: Stephen Curry, LeBron James y Kawhi Leonard.

La franquicia de la Bahía, liderada por su dirección ejecutiva, parece decidida a exprimir al máximo la ventana competitiva de su base franquicia y revolucionar por completo el mapa del baloncesto mundial. Lejos de ser una simple fantasía de los aficionados, el plan consta de una hoja de ruta meticulosa dividida en dos movimientos de impacto inmediato que pondrían patas arriba las reglas tradicionales del mercado de traspasos y la agencia libre.

Paso 1: La seducción económica de LeBron James

El primer pilar de esta operación histórica se enfoca de manera directa en la agencia libre y en la figura de LeBron James. La estrategia de los Warriors prescinde de los tradicionales e inviables intercambios masivos por el 'Rey', apostando en su lugar por un sacrificio financiero sin precedentes por parte del jugador estrella.

El plan de Golden State contempla convencer a James de unirse al proyecto utilizando la excepción de nivel medio para equipos no contribuyentes (NTMLE), la cual está tasada en 15 millones de dólares.

Aunque esta cifra se encuentra considerablemente por debajo del valor de mercado de la superestrella, los Warriors confían en que el factor competitivo, la estabilidad cultural de la organización en San Francisco y, sobre todo, la oportunidad histórica e inédita de compartir pista con su eterno rival y amigo, Stephen Curry, jueguen un papel diferencial por encima del beneficio económico inmediato.

Paso 2: Un traspaso agresivo a múltiples bandas por Kawhi Leonard

Con la primera pieza del rompecabezas asegurada, la gerencia de los Warriors activaría de inmediato la segunda fase de su ambiciosa planificación: una agresiva oferta de intercambio para forzar la salida de Kawhi Leonard de Los Ángeles y traerlo directo al Chase Center.

Para convencer a las partes involucradas y balancear los exigentes salarios, los Warriors pondrían sobre la mesa un paquete masivo y sumamente atractivo. La propuesta formal de traspaso incluiría:

Al veterano escolta/alero All-Star, Jimmy Butler (incorporado previamente o como pieza clave de facilitación salarial).

Al talentoso y cotizado base/escolta joven, Brandin Podziemski , ofreciendo un valor inmediato de reconstrucción y futuro.

Dos selecciones de primera ronda del Draft sin protecciones, hipotecando los activos futuros de la franquicia a cambio de la gloria en el presente.

"Es un plan de todo o nada. Los Warriors saben que la era de Curry necesita un cierre legendario y están dispuestos a mover el cielo, la tierra y sus selecciones de Draft del futuro para juntar a tres leyendas absolutas en un mismo quinteto", apunta un reputado analista de los despachos de la liga.

El resultado final: Un trío para la historia

De ejecutarse satisfactoriamente este doble movimiento, Golden State lograría lo que muchos consideraban una utopía matemática y salarial. Los Warriors iniciarían el próximo curso con una alineación titular que incluiría a Stephen Curry, LeBron James y Kawhi Leonard, tres jugadores que combinan múltiples MVP, numerosos anillos de campeones y un dominio absoluto de la última década en la NBA.

El impacto global de este movimiento reconfiguraría las placas tectónicas del deporte profesional, convirtiendo automáticamente a los Golden State Warriors en los máximos favoritos al anillo y garantizando una de las narrativas más electrizantes e intimidantes jamás presenciadas en la historia del baloncesto global.