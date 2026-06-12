¿Adiós definitivo a los Lakers? Revelan la lista de franquicias que van tras los pasos de LeBron James

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El mercado de la National Basketball Association (NBA) se prepara para lo que podría ser el mayor terremoto del verano. A las puertas de abrirse el periodo de la agencia libre, Rich Paul, director de la prestigiosa agencia Klutch Sports y representante de LeBron James, ha hecho saltar las alarmas de toda la liga al confirmar que el teléfono no ha dejado de sonar. Según las declaraciones del agente, entre 10 y 12 equipos de la NBA ya se han puesto en contacto directo para mostrar un firme interés en hacerse con los servicios de la superestrella.

James, quien ha culminado su temporada número 23 en la élite del baloncesto profesional, se convertirá oficialmente en agente libre sin restricciones tras finalizar su último compromiso contractual. A pesar de su longevidad deportiva, el impacto mediático, comercial y, sobre todo, deportivo del cuatro veces Campeón de la NBA e histórico anotador sigue intacto, convirtiéndolo en la pieza más codiciada del ecosistema baloncestístico.

Un interés masivo que desafía al tiempo

La revelación de Rich Paul, realizada durante una reciente intervención mediática en The Pat McAfee Show, confirma que las franquicias de la liga no ven la edad de LeBron como un impedimento, sino como una oportunidad inmediata de transformarse en aspirantes legítimos al campeonato.

"Ha habido llamadas entrantes de múltiples equipos con la tremenda emoción de lo que significaría tener a LeBron James jugando para ellos", afirmó Paul. "Estamos hablando de que aproximadamente entre 10 y 12 organizaciones ya se han acercado a nosotros para tantear el terreno".

La gerencia de Los Ángeles Lakers mantiene como prioridad absoluta la retención de su máxima figura en Hollywood. Sin embargo, las altas exigencias competitivas del jugador, sumadas a los complejos encajes financieros bajo el actual convenio colectivo, abren la ventana a un abanico de posibilidades sin precedentes en el cierre de su legendaria carrera.

Los pretendientes en la sombra y la ingeniería financiera

Aunque las oficinas de Klutch Sports han mantenido total discreción respecto a la identidad exacta de las franquicias interesadas, los analistas de la liga ya señalan a varios contendientes del Oeste y del Este. Equipos con aspiraciones inmediatas de anillo, como los Golden State Warriors, han sido vinculados fuertemente en los rumores de pasillo, especulando con la posibilidad histórica de emparejar a James con Stephen Curry.

La viabilidad de esta operación requerirá una meticulosa ingeniería salarial por parte de los interesados:

Sin rebajas salariales: Los reportes del entorno del jugador indican que James no tiene la intención de aceptar un descuento significativo en su próximo contrato, buscando un valor que refleje su estatus de superélite.

La opción del 'Sign-and-Trade': Dado que la mayoría de los equipos aspirantes al título no cuentan con el espacio salarial directo bajo el tope, la inclusión de un tercer equipo o un acuerdo de firma y traspaso con los Lakers se vislumbra como la vía más factible para acomodar su ficha.

La postura de los Lakers: La franquicia angelina busca retenerlo, pero también planea equilibrar sus finanzas para asegurar la continuidad de piezas clave como Austin Reaves y seguir potenciando su plantilla.

Una decisión sin prisas

El futuro del baloncesto estadounidense se mantendrá en vilo durante las próximas semanas. Rich Paul ha enfatizado que su representado no tomará una decisión apresurada y evaluará minuciosamente cada uno de los proyectos deportivos que se le pongan sobre la mesa.

El destino de LeBron James no solo redefinirá el equilibrio de poder entre las conferencias de la NBA, sino que alterará por completo las estrategias de traspasos y el Draft de más de una decena de franquicias que hoy sueñan con vestir al Rey con sus colores.