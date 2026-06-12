¡Solo uno es intocable! Boston Celtics pone a toda su plantilla en el mercado para fichar a Giannis

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Las oficinas de la National Basketball Association (NBA) se encuentran en un estado de ebullición absoluto tras filtrarse las intenciones reales de la gerencia de los Boston Celtics. Fuentes de total solvencia y cercanos a las altas esferas de negociación de la liga confirman que la franquicia de Massachusetts ha iniciado una agresiva reconfiguración de su proyecto deportivo. La consigna en los despachos del TD Garden es clara y contundente: los Celtics, «sin lugar a dudas», están dispuestos a traspasar a su estrella All-Star, Jaylen Brown, si eso les asegura la adquisición de la superestrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo.

Todo el roster en el escaparate: Un plan de todo o nada

Lejos de tratarse de una simple consulta rutinaria de mercado, la directiva ejecutiva de Boston ha descolgado el teléfono de manera masiva. Los reportes internos indican que los Celtics están haciendo muchísimas llamadas a lo largo y ancho de la liga, poniendo en el mercado a absolutamente todos los jugadores de su actual plantilla, con la única y estricta excepción de su jugador franquicia, Jayson Tatum.

La agresividad con la que Boston está afrontando este mercado de traspasos refleja una mentalidad de "todo o nada" que ha tomado por sorpresa a múltiples ejecutivos de la NBA. Al colocar a piezas clave del núcleo del equipo en el escaparate comercial, la organización del trébol busca acumular los activos necesarios —ya sean jóvenes talentos con proyección o múltiples selecciones de primera ronda de Draft— que puedan satisfacer las altísimas pretensiones de reconstrucción que exigirían en Milwaukee para desprenderse del dos veces MVP.

Brown, el mayor sacrificio de Celtics

La pieza central y el sacrificio más doloroso de esta ecuación es, indudablemente, Jaylen Brown. A pesar de su estatus de élite, su contrato máximo y el peso histórico que tiene en los éxitos recientes de la franquicia, la oportunidad de emparejar a Giannis Antetokounmpo con Jayson Tatum es vista por los despachos de Boston como un billete directo hacia una dinastía indiscutible en la liga.