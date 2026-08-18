El adiós definitivo: la familia Buss se despide para siempre de los Lakers

La familia Buss ha decidido cerrar de manera definitiva su legendario ciclo en la NBA. Según un comunicado oficial difundido por la cadena ESPN, acaban de vender su última participación del 17,8 % en Los Angeles Lakers a los nuevos dueños, Josh Kushner y Bob Iger.

Esta histórica transacción marca el adiós de la familia que construyó el mito angelino. El movimiento ocurre apenas una semana después de que los empresarios Kushner e Iger concretaran la compra total de la franquicia por una cifra estimada de 12.500 millones de dólares.

Una salida elegante y agradecida

A través del documento publicado, la familia explicó los motivos de esta venta total. Señalaron que decidieron ceder las acciones restantes del "Buss Family Trust" al grupo liderado por Iger como parte lógica de la transacción masiva que está en curso.

"Amamos a los Lakers y a sus aficionados, y siempre seguiremos apoyando a Los Ángeles", destacó el comunicado. Sin embargo, aclararon con sinceridad que era el momento ideal para aprovechar la oportunidad, dar un paso al costado y retirarse de forma elegante.

Ventas récord en tiempo récord

El desprendimiento paulatino de la dinastía Buss comenzó el año pasado. En ese momento, la familia liderada por Jeanie Buss decidió vender el control mayoritario de la mítica franquicia a Mark Walter, conservando únicamente el 17,8 % que acaban de liquidar.

Sorprendentemente, Walter mantuvo el control por muy poco tiempo antes de llegar a un nuevo y lucrativo acuerdo. La reciente venta por 12.500 millones de dólares a la dupla Kushner-Iger representa dos transacciones récord de la franquicia en menos de doce meses.

La nueva visión para Los Ángeles

Los nuevos propietarios no ocultaron su emoción al tomar las riendas por completo. Kushner e Iger confesaron sentirse profundamente honrados de convertirse en los nuevos custodios de una de las instituciones deportivas más icónicas e importantes de todo el planeta.

Ambos empresarios expresaron un enorme respeto por el legado construido por Jerry y Jeanie Buss. Prometieron que su compromiso a largo plazo es mantener esa base ganadora, competir al más alto nivel y servir con excelencia a los exigentes aficionados californianos.

La nueva directiva promete combinar innovación y tradición. Kushner es reconocido por sus exitosas inversiones tecnológicas mediante Thrive Capital, mientras que Iger aporta su vasta experiencia global asesorando en el manejo de marcas icónicas y activos culturales.