Golden State respira: Se confirma la fecha de retorno de Jimmy Butler y Moses Moody

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En lo que representa un alivio significativo y un impulso anímico fundamental para las aspiraciones competitivas de la franquicia, los Golden State Warriors han recibido confirmación de que se espera que TANTO Jimmy Butler COMO Moses Moody puedan volver al tabloncillo y jugar durante la presente temporada de la NBA. Ambas figuras progresan favorablemente en sus respectivos procesos de rehabilitación tras haber sufrido terribles lesiones de rodilla que pusieron en jaque el esquema táctico y las aspiraciones del equipo conducido por Steve Kerr.

La campaña anterior resultó ser un verdadero calvario físico para la organización de San Francisco. El estelar alero Jimmy Butler, adquirido en un traspaso de alto impacto para potenciar la estructura junto a Stephen Curry y Draymond Green, vio interrumpida su participación de manera drástica tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) en la rodilla derecha. Por su parte, la joven promesa Moses Moody, quien atravesaba el mejor momento de su carrera profesional, sufrió un devastador desgarro del tendón rotuliano en la rodilla izquierda en un accidentado choque en Dallas. La gravedad visual del incidente de Moody obligó incluso a retirarlo en camilla de la cancha, encendiendo las alarmas en toda la liga.

Avances médicos, plazos de recuperación y optimismo institucional

Tras ser sometidos a minuciosas intervenciones quirúrgicas e iniciar rigurosos protocolos de fisioterapia bajo la supervisión del equipo médico de los Warriors, las evaluaciones más recientes arrojan diagnósticos altamente favorables. Las respuestas musculares y estructurales de ambos atletas han superado los lapsos estipulados inicialmente, abriendo una ventana concreta para su incorporación en la fase clave del curso regular.

Fuentes cercanas al cuerpo técnico señalaron que el plan de retorno se ejecutará de forma gradual y sumamente cautelosa:

Jimmy Butler: El veterano alero de 36 años ha intensificado sus entrenamientos individuales sin contacto. Su progreso en la ganancia de estabilidad y fuerza en el ligamento reconstruido lo sitúa en el tramo final de su acondicionamiento atlético.

Moses Moody: El escolta/alero de 23 años ha mostrado una evolución notable en la movilidad funcional de su rodilla izquierda. Aunque la lesión en el tendón rotuliano requiere un monitoreo biomecánico minucioso, los médicos de la franquicia confían en su regreso a las canchas para reforzar la rotación exterior.

El impacto de la doble vuelta en el esquema de Steve Kerr

El retorno garantizado de ambas piezas devuelve profundidad, solidez defensiva y versatilidad a la plantilla de Golden State. La presencia de Jimmy Butler reinserta en la alineación a un anotador de elite y a un líder temperamental capaz de asumir la carga ofensiva en momentos de alta presión. Paralelamente, la reintegración de Moses Moody asegura una presencia física determinante en el perímetro, capacidad para lanzar desde la larga distancia y una energía defensiva vital para dar descanso a la unidad titular.