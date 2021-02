Medvedev agota a Rublev y consigue su primera semifinal en Australia

Toros

Miércoles 17| 5:10 am





El ruso Daniil Medvedev (4) agotó a su compatriota Andrey Rublev (7) con un juego brillante y con un cómodo 7-5, 6-3 y 6-2 consiguió por primera vez en su carrera el pase a las semifinales del Abierto de Australia.



“Menos mal que he podido resolver la situación después de acabar el partido con calambres en una pierna. Es difícil en días como hoy en los que hace tanto calor. Después de largos peloteos cuesta incluso respirar”, comentó el ganador tras un choque que superó ligeramente las dos horas de partido.



El joven Rublev estuvo a punto de arrojar la toalla en algunos tramos del segundo set por la desesperación que le causó la solidez de un impasible Medvedev en una soleada tarde en Melbourne, en la que se llegó a los treinta grados.



Pero el ganador de las últimas finales ATP cerró el partido de forma brillante y se postula como fuerte candidato a alzarse con el título. Sumó trece saques directos y cometió 33 errores no forzados.



Rublev no ha logrado un solo set en sus cuatro enfrentamientos con Medvedev. El último de ellos había sido en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos en 2020.



La representación rusa en semifinales será de dos jugadores como consecuencia de las victorias en cuartos de Medvedev y de su compatriota Aslan Karatsev, que hizo historia al llegar a esa ronda en su debut en Grand Slam.



El próximo rival de Medvedev se conocerá tras la conclusión del partido que enfrentará este miércoles al español Rafael Nadal (2) con el griego Stefanos Tsitsipas (5). / EFE