Venezuela ya conoce rival en el repechaje del Grupo Mundial 2 de la Copa Davis

El tenis venezolano ya conoce su próximo gran desafío en el plano internacional. Tras concretarse el sorteo oficial de la Federación Internacional de Tenis, se confirmó que la selección nacional deberá enfrentar a su similar de Estonia en la eliminatoria de repechaje por un cupo directo en el Grupo Mundial 2 de la Copa Davis.

El equipo criollo llega a este crucial cruce con el impulso anímico a tope, luego de completar una actuación memorable en el Grupo 3 de las Américas. Los dirigidos por el cuerpo técnico nacional cerraron una participación impecable en el torneo continental, adueñándose del primer lugar de manera invicta y ratificando el renacer del tenis de competencia en el país.

El reto europeo que espera al conjunto criollo

El choque contra el conjunto estonio representará una prueba de fuego para los tenistas venezolanos. La escuadra del norte de Europa cuenta con jugadores acostumbrados al ritmo de competencia de los torneos ITF y Challenger en suelo europeo, por lo que la preparación física del cuadro tricolor resultará fundamental si se quiere asegurar el boleto.

La clave de la eliminatoria pasará en gran medida por la adaptación a la superficie que defina el equipo rival, así como por la solvencia en los duelos de individuales. La Vinotinto de las raquetas sabe que no hay margen de error en una serie donde cada punto disputado vale el esfuerzo de toda una temporada.