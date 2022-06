Novak Djokovic hace una marca inédita en la historia del tenis en Wimbledon

Las esperanzas de Novak Djokovic en Wimbledon 2022 se vieron sometidas a una dura prueba inicial este lunes por Soonwoo Kwon, pero el campeón defensor se mantuvo firme para contener al surcoreano y avanzar a la segunda ronda del Grand Slam de hierba en Londres.

El serbio mantuvo un nivel sólido en su victoria por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 contra el número 81 del mundo, pero las tácticas agresivas de Kwon hicieron que Djokovic nunca se sintiera del todo cómodo en su primer partido a nivel de circuito desde sus cuartos de final en Roland Garros el 31 de mayo.

The quest for title number seven is off to a successful start for @DjokerNole#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/CC92zySTbX