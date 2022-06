Wimbledon 2022: Cruces, cambios y curiosidades.

Este lunes 27 de junio dará inicio en la capital mundial del tenis, en Londres, el torneo más antiguo de la historia, Wimbledon. Será el tercer Grand Slam del año para el deporte blanco. Asimismo, hay múltiples factores que harán que no sea una edición cualquiera.Â

Será el regreso de la considera por mucho como la mejor de la historia, la tenista estadounidense Serena Williams, después de más de un año de ausencia en las canchas.Â

Serena has her 👀 on number 24 #Wimbledon | @serenawilliams pic.twitter.com/X1LRyc9LVj