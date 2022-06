Nadal inicia con todo su preparación a Wimblendon

Redacción Meridiano

El tenista español Rafael Nadal inauguró la pista central de Wimbledon en un set de entrenamiento contra el italiano Matteo Berretini, en el que el balear cayó por 6-4.



Nadal siguió sumando minutos a la mochila contra uno de los mejores rivales que se puede tener en esta superficie. Berrettini acumula nueve triunfos consecutivos sobre hierba, viene de ganar los títulos de Queen's y Stuttgart y sostiene un balance de 31-3 desde 2019 en esta superficie, además de haber alcanzado la final de Wimbledon en 2021 y ganar Queen's 2021 y Stuttgart 2019.



El español tuvo el honor de ser el primero este año en pisar la Catedral del tenis, después de que la organización decidiera que los tenistas podrían entrenar en ella la semana anterior al comienzo del torneo para asentar la hierba.

An historic pre-tournament practice on Centre Court for Matteo Berrettini and @RafaelNadal #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/bT9DtMLcaB

Esto se ha hecho con la idea de que la superficie no esté tan resbaladiza como el año pasado, cuando tenistas como Serena Williams y Adrian Mannarino sufrieron lesiones de gravedad y hubo muchas caídas en las primeras rondas. Tradicionalmente la pista central se inauguraba el sábado previo al inicio de Wimbledon, con un partido de amistoso de dobles entre dos miembros del club, a los que se invitaba por sorteo.



Más tarde, los campeones defensores del título abrirán el juego en ella, en este caso Novak Djokovic, que ha ganado las últimas tres ediciones del certamen. Al no estar Ashleigh Barty, está por decidir quién la estrenará en el cuadro de chicas.



En el set de entrenamiento, Berrettini se apuntó la victoria gracias a una rotura a favor con 3-3 en el marcador que sostuvo hasta el final con su potente servicio.

